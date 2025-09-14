OL : Corentin Tolisso ne veut pas crier au scandale contre Rennes

Corentin Tolisso, malgré la défaite et le carton rouge qui a réduit l’OL à dix, ne criait pas au scandale et adoptait un ton mesuré après la rencontre. Le milieu lyonnais a souligné que le changement de système de Rennes avait quelque peu déstabilisé son équipe, mais qu’ils avaient tenté de les contrer en contre. Même à dix, il estimait que garder le score d’égalité aurait été possible et insistait sur les points positifs, notamment la première mi-temps solide. Conscient que le championnat est encore long, il a rappelé la nécessité de rester soudé, de garder la force mentale et de se concentrer sur le prochain match à venir vendredi.

«C’est sûr, ils ont changé de système, on a été un peu déstabilisé, On a décidé de les attendre après pour les tuer en contres. On a cette occasion en deuxième mi-temps pour mettre le deuxième mais malheureusement, réduit à 10, ça a été un peu plus compliqué. On a tout donné. Même si on prend ce but à 1-1, on aurait dû garder ce résultat. A dix, c’était possible. Il ne faut pas tout remettre en question. On a fait de bonnes choses. On a fait de bonnes choses en première mi-temps. Le championnat est encore long. On doit continuer à bosser. On prend ce carton rouge qui nous fait du mal. Cela arrive. On va toujours finir à 11. Il faut être costaud mentalement et plus soudé pour ne pas encaisser. Ils ont poussé avec leur public pour mettre ce deuxième but. Après c’était difficile, on va analyser ce match et essayer se relever. On a un match vendredi qui va arrive vite, il faut gagner vite pour repartir de l’avant»