PSG - Lens : l’immense coup de gueule de Florian Thauvin contre l’arbitrage

Contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, le RC Lens s’est incliné et a concédé sa deuxième défaite de la saison en quatre journées (0-2). Pourtant, les Lensois auraient pu obtenir quelque chose après un accrochage de Lucas Hernandez sur Florian Thauvin peu avant la mi-temps. Si le corps arbitral a assuré qu’il n’y avait pas de faute, le Champion du monde de 32 ans était furieux après la rencontre.

« On aurait pu espérer mieux ce soir, avec plus de personnalité. On s’est créé des occasions, mais il y avait de la qualité en face, à l’image du premier but de Barcola. Je ressens qu’il y a penalty, c’est clair et net. Il m’attrape. Je suis ceinturé, je suis passé. M. Pignard et ses assistants sont des très bons arbitres… je crois que c’est clair. L’erreur est humaine, cela arrive à tout le monde, mais là, j’aurais mérité d’avoir penalty. Si on revient à 1-1, on prend de la confiance et cela peut nous relancer. C’est un fait de jeu important », a-t-il lâché sur BeIN Sports.