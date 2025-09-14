PSG - Lens : les notes du match

Le Paris Saint-Germain avait accueilli le RC Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Impeccables jusqu’ici avec trois succès en trois matchs, les Parisiens voulaient poursuivre leur série et conforter leur place de leader, tandis que les Artésiens, en pleine montée en puissance après deux victoires successives, se disaient prêts à faire tomber les champions d’Europe. Luis Enrique était resté fidèle à son 4-3-3 avec Chevalier dans le but, Zabarnyi et Beraldo dans l’axe, Hakimi et Hernandez sur les côtés, Vitinha, Zaïre-Emery et Lee au milieu, puis Barcola et Kvaratskhelia pour entourer Ramos. En face, Pierre Sage avait maintenu son 3-4-3 avec Thauvin, Edouard et Guilavogui aux avant-postes. Le match avait démarré sur un rythme élevé : une grosse incompréhension entre Beraldo et Chevalier avait entraîné un coup franc indirect pour Lens dans la surface parisienne (8e). Dans la foulée, Chevalier avait réalisé une énorme parade sur un tir puissant de Thauvin (9e). À la 15e minute, Vitinha avait trouvé Barcola sur la gauche et l’ailier français avait enroulé un tir somptueux dans le petit filet opposé (15e).

Peu après, Sarr avait réussi un retour décisif sur Kvaratskhelia, qui filait vers le but après une ouverture parfaite de Vitinha (26e). Lens avait alors réagi et mis la pression sur la défense parisienne. Zabarnyi avait dévié de justesse un centre très dangereux pour l’envoyer en corner (28e). Malheueusement, Khvicha Kvaratskhelia a dû céder sa place. A nouveau au sol, il souffre du mollet. Mbaye, entré en jeu, avait tenté sa chance du droit dans une position excentrée mais Risser avait repoussé son tir (31e). Edouard avait ensuite repris de volée un centre parfait d’Aguilar, mais Chevalier avait lu l’action et capté le ballon (37e). Juste avant la pause, Hernandez avait frôlé le contre son camp en déviant un centre venant de la droite, voyant le cuir passer tout près de son propre cadre (45e+2). Enfin, sur un centre puissant de Mbaye, Ramos avait placé une magnifique talonnade, repoussée en deux temps par Risser (45e+4).

Trois joueurs blessés mais les trois points

Dès le retour des vestiaires, le PSG avait repris son emprise sur le match. L’ailier français était parti du côté gauche, avait repiqué dans l’axe et, après une longue progression balle au pied, avait armé un tir puissant au ras du sol. Sa frappe, précise, avait terminé sa course au pied du montant gauche et Risser n’avait pu que constater les dégâts (51e). Quelques minutes plus tard, Lee Kang-In s’était effondré au sol en se tenant la cheville droite : nouveau coup dur pour Paris, remplacé par Mayulu sous les applaudissements du public (56e).

Dans la foulée, Lens avait tenté de réagir. Thauvin avait pris sa chance en fermant son pied au dernier moment, mais Chevalier avait sorti une belle parade, déviant le ballon en corner sans prendre de risque (58e). La tension était montée encore d’un cran lorsque la civière était entrée sur le terrain après que la cheville de Beraldo avait tourné, troisième blessure après celles de Kvaratskhelia et de Beraldo (69e). Malgré ces coups durs, Paris avait poursuivi son travail d’usure, multipliant les longues possessions, tandis que le temps commençait à presser pour Lens, incapable de trouver la faille dans le bloc parisien. Paris a verrouillé le succès et reste invaincu.

L’homme du match : Bradley Barcola (8) : heureusement que le joueur formé à l’OL était dans un grand jour ce dimanche. Dans un PSG globalement morose offensivement, l’international français a montré qu’il était en jambes en ce moment. Auteur d’un bon rassemblement avec les Bleus, Barcola a brillé avec une superbe frappe enroulée pour lancer son match et ouvrir le score (15e). Déroutant pour la défense artésienne, il a été dans tous les bons coups de son équipe et il n’a pas hésité à prêter main forte à Lucas Hernandez en phase défensive. Malgré quelques situations qu’il aurait dû mieux négocier, sa bonne performance globale a été récompensée par un deuxième but magnifique (55e). Remplacé à la 70e minute par Fabian Ruiz, précieux comme d’habitude. Avec toutes les blessures dans le secteur offensif des Parisiens, le numéro 29 du PSG a montré qu’il pouvait prendre le lead avant une grosse semaine pour les siens.

PSG

- Chevalier (6) : gardien numéro 1 du PSG, l’ancien du LOSC a réalisé le troisième clean sheet depuis son arrivée dans la capitale. Globalement peu mis en difficulté, il a fait don de son corps suite à la frappe surpuissante de Florian Thauvin sur coup-franc indirect (9e). Pour le reste, Chevalier s’est montré vigilant et a réalisé une bonne prestation.

- Hernandez (5) : aligné en tant que défenseur gauche, Hernandez n’a pas été rayonnant. Peinant à retrouver son niveau depuis sa blessure, l’ancien Colchonero a perdu de nombreux duels et n’a pas montré sa grinta habituelle. Toujours aussi neutre offensivement, il s’est contenté de transmissions courtes et ne s’est projeté que peu de fois offensivement.

- Beraldo (5) : même s’il a été consciencieux ce dimanche, le Brésilien n’a pas montré suffisamment de garanties pour prétendre à un rôle de titulaire. Malgré une qualité de relance appréciable, il a été en retard sur quelques interventions et a même eu des sautes de concentration, comme ce coup-franc indirect donné aux Lensois en début de rencontre (7e). Assez inquiétant pour un remplaçant du PSG. Sorti sur blessure à la 70e minute, il a été remplacé par Nuno Mendes, en forme.

- Zabarnyi (5,5) : pour sa première titularisation au Parc des Princes, l’Ukrainien a montré un visage rassurant. Auteur de plusieurs interventions promptes, comme ce sauvetage dans sa surface en première période (27e), l’ancien de Bournemouth n’a pas été brillant dans ses relances qui lui ont coûté de nombreuses pertes de balle. Baladé sur certaines situations, il aurait dû se montrer plus appliqué sur certaines offensives adverses.

- Hakimi (5,5) : à l’instar des dernières semaines, le Marocain a été moins brillant ce dimanche. Toujours aussi précieux techniquement et avec sa capacité à répéter les efforts, le joueur formé au Real Madrid n’a pas eu la même capacité à être impactant offensivement. Perdant quelques ballons pour des étourderies, il n’a pas eu beaucoup de travail à fournir défensivement. Globalement invisible ce samedi.

- Vitinha (6,5) : même sans ses partenaires habituels dans l’entrejeu, le Portugais a fait ce qu’il savait faire de mieux. Dictant le tempo de son équipe, l’ancien de Porto a apporté de la stabilité dans des moments où Lens tentait de prendre l’ascendant. Auteur de deux passes décisives assez anecdotiques tant Barcola est allé chercher ses deux buts par lui-même,

- Kang-In Lee (5) : titularisé dans l’entrejeu des Parisiens, le Coréen a eu un rôle plus offensif. Positionné souvent en qualité de meneur de jeu, l’ancien de Majorque a eu quelques belles inspirations mais aurait sûrement dû apporter plus dans la créativité. Rigoureux, il a été précieux défensivement et a récupéré de nombreux ballons. Sorti sur blessure à la 57e minute, il a été remplacé par Senny Mayulu qui n’a pas réussi à faire de différences et a été globalement brouillon.

- Zaïre-Emery (6) : relancé dans l’entrejeu, WZE a réalisé un match complet. Combatif, il a récupéré de nombreux ballons et, à la différence de la saison dernière, le joueur formé au club n’a pas hésité à prendre des initiatives balle au pied. Très intéressant en première période, il a été un relais providentiel pour ses coéquipiers. Une prestation qui laisse entrevoir un avenir radieux pour cette saison et le Titi parisien qui est à la recherche de relance. Remplacé par Joao Neves, toujours aussi agréable à voir jouer.

- Barcola (8) : voir ci-dessus.

- Ramos (4,5) : le buteur portugais n’a pas marqué des points. Toujours dans le mauvais timing, l’ancien de Benfica n’a pas brillé dans les derniers mètres adverses. Ayant tenté une Madjer en première période, il s’est rendu trop peu disponible pour ses coéquipiers et a souvent refusé les duels. Volontaire, il a parfois été desservi par des excès d’engagement qui lui ont valu un carton jaune (38e). Trop peu.

- Kvaratskhelia (non-noté) : titularisé, le Géorgien n’a pas fait long feu sur le terrain et est rapidement sorti sur blessure après un choc violent au mollet (30e). Remplacé par Ibrahim Mbaye (5,5), auteur d’une entrée volontaire. Pouvant marquer sur son premier ballon, le Titi a montré son manque d’expérience avec une frappe ratée. Pour le reste, l’ailier de 17 ans a montré beaucoup d’envie. Arrivant parfois à faire des différences, il a tenté d’apporter le danger à travers des centres dangereux. Prenant peu sa chance, il n’a pas voulu faire beaucoup d’erreurs malgré quelques pertes de balles reprochables. Un match ambitieux et assez prometteur.

RC Lens

- Risser (4,5) : battu dès la 15e minute sur une frappe somptueuse de Barcola venue se loger en pleine lucarne, il n’a rien pu faire face à l’inspiration de l’attaquant parisien. Juste avant la pause, il s’est parfaitement illustré en repoussant une tentative audacieuse de Madjer signée Gonçalo Ramos, évitant à son équipe de concéder un second but. Mais au retour des vestiaires, le portier a de nouveau cédé sur une frappe lointaine de Barcola (50e, 2-0). Un match moyen de Risser.

- Sarr (4) : aligné à gauche de la défense centrale, il a confirmé son rôle de patron de l’arrière-garde, bénéficiant de la confiance de Sage. L’ancien de Chelsea s’est montré discret, rarement sollicité, mais toujours présent quand il le fallait sur les rares tentatives de Mbaye en première période. Il a été bien plus en difficulté en seconde période, à l’image de ses coéquipiers.

- Baidoo (4,5) : positionné dans l’axe de la défense centrale, il n’a pas eu énormément de travail offensif à gérer, mais a su montrer de la solidité dans ses duels. Face à Ramos, il a tenu bon et a récupéré plusieurs ballons importants, montrant une première période sérieuse malgré le peu de situations. Il a bien tenu Ramos tout au long du match, mais a été en difficulté face aux projections de Fabian Ruiz après son entrée.

- Gradit (3,5) : à droite de l’axe central, il a fait preuve de solidité et de sang-froid dans ses interventions, hormis sur la persée décisive de Barcola à la 15e minute de jeu. Barcola a commencé la seconde mi-temps de la même manière que la première en multipliant les courses dans le dos de la défense. Et cela n’a pas manqué, dès la 50e minute, il a creusé l’écart sur le couloir de Gradit, qui n’a encore une fois rien pu faire.

- Udol (4,5) : arrivé cet été en provenance de Metz, il occupait le couloir face à Hakimi. Opposé à Kvaratskhelia avant sa sortie sur blessure, il a été remplacé par Mbaye en cours de match. Peu en mesure de se projeter offensivement, il s’est surtout concentré sur ses tâches défensives, fermant son couloir avec sérieux. Il a été remplacé par Bermont à la 80e minute de jeu.

- Aguilar (4) : ancien de l’ASM, il a réalisé un retour salvateur à la 45e+4 en stoppant une grosse contre-attaque initiée par Mbaye côté PSG, malgré le fait qu’il était lui-même à l’initiative de l’action après une passe ratée. Une intervention clé qui a permis à son équipe de ne pas sombrer avant le score avant la pause. Après un match plutôt moyen, il a été remplacé par la recrue Saud Abdulhamid à la 66e minute.

- Sangaré (5) : titularisé au cœur du jeu dans un duo avec Thomasson par Pierre Sage, il a souvent été mis à l’épreuve, notamment en infériorité numérique, face au trois milieux du PSG, dans l’entrejeu. Malgré ces difficultés, il a montré de la combativité et a cherché à conserver le ballon pour son équipe. Il a tenté plusieurs percées balle aux pieds, mais le pressing parisien l’a empêchée de trouver la bonne passe.

- Thomasson (4,5) : installé à gauche dans le duo de milieux orchestré par Sage, il a été confronté à de nombreux duels avec Lee. Malgré ses difficultés à garder le ballon, il a fait preuve de solidité et de présence, maintenant son équipe sur le plan défensif. En seconde période, Luis Enrique a fait plusieurs changements qui ont perturbé le milieu de terrain lensois, avec un Vitinha très libre, quasi latéral gauche.

- Thauvin (5,5) : il a multiplié les courses et les centres, mais a été très bien contenu par Zabarnyi, à l’image de son centre repoussé en corner. Auteur d’un récital à la 45e minute dans la surface parisienne, il a également subi un gros contact avec Lucas Hernandez, mais l’arbitre n’a pas sanctionné la faute. Il a été très actif aussi lors du second acte, mais n’a jamais réussi à peser sur la défense du PSG. L’ancien de l’OM a été remplacé par Wesley Saïd à la 80e minute.

- Guilavogui (3,5) : aligné sur le couloir gauche en attaque, il avait pour mission de mettre la pression sur Hakimi, une tâche effectivement compliquée. Très discret tout au long de la première période, il a finalement été remplacé par Sima (3) dès la mi-temps. Sima avait l’occasion rare de marquer le premier but du RC Lens sur une belle ouverture, mais il a trop poussé son ballon. Il n’aura pas tellement fait mieux que Guilavogui.

- Édouard (2,5) : averti dès la 5e minute, il affrontait pour la première fois son club formateur, le PSG, lors de son premier match avec le RC Lens après un long passage du côté de Crystal Palace. Assez isolé en attaque, le numéro 11 des Lensois a tenté de se montrer dangereux malgré le peu de soutien autour de lui, mais n’a pas vraiment pu peser sur le jeu. Fantomatique tout au long de la rencontre, il a été remplacé par Rayan Fofana à la 66e minute.