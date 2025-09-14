PSG - Lens : Bradley Barcola, le patron d’une attaque décimée

Les choses sérieuses commencent enfin pour le PSG. Après un mois d’août bien géré malgré une saison dernière à rallonge, la formation de Luis Enrique débutait son marathon avec la réception du RC Lens au Parc des Princes en Ligue 1. Une rencontre qui devait servir à jauger la forme des joueurs avant la réception de l’Atalanta en C1 et le déplacement au stade Vélodrome la semaine prochaine. Et pour l’occasion, Luis Enrique devrait se creuser la tête offensivement avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Du moins se creuser la tête pour gérer au mieux ses joueurs, car il n’y avait pas de suspens sur le front de l’attaque avec Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

L’international français et l’international géorgien devaient jouer ce rôle de dynamiteur d’une défense lensoise qui allait laisser des espaces. Mais quand rien ne va au PSG, cela vient souvent d’un coup. Touché dès le début de la rencontre au mollet, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas pu continuer la rencontre et a été contraint de céder sa place à la demi-heure de jeu (il est rentré directement au vestiaire). Pas de panique en revanche pour le PSG qui a pu compter sur Bradley Barcola pour assurer tout seul le spectacle.

Barcola assure le show

L’ancien attaquant de l’OL a donné la victoire à son équipe tout seul, comme un grand. D’abord en ouvrant le score d’un sublime enroulé dont il a le secret depuis l’entrée de la surface (15e). Ensuite, au retour des vestiaires, sur un rush solitaire, il a décidé de prendre sa chance encore une fois de loin. Cette fois, sa frappe sèche à ras de terre a surpris Risser trop court au moment de se jeter sur sa ligne (51e). De quoi permettre à son équipe de faire le break et surtout de tranquillement gérer le match.

« On est dans des grands clubs pour jouer le plus possible. On va assumer au maximum ce statut. Personnellement, moi, ça va. J’ai bien récupéré pendant les vacances. Je me sens bien physiquement, donc j’espère que ça va continuer. (…) Mes buts ? Ce n’est pas si facile que ça, c’est beaucoup de travail. C’est travaillé, je ne suis pas un joueur qui tire beaucoup de loin, qui tire tout court. Je travaille pour ça, pour tirer plus. Je me suis fixé des objectifs : marquer encore plus de buts, faire encore plus de passes », expliquait l’international français en zone mixte après la rencontre. Face à l’Atalanta, Luis Enrique aura besoin de lui plus que jamais et ce sera l’occasion de confirmer son statut de nouveau leader de l’attaque parisienne. « Il aura le même rôle que d’habitude. Il a été un joueur très important, il est international tout le temps avec la France. Il a la qualité, il est rapide, c’est un joueur différent. On est très contents d’avoir Bradley. Il a joué à un très haut niveau la saison passée. C’est un moment spécial pour lui et pour nous. » Il a montré qu’il avait les épaules pour. Réponse mercredi.