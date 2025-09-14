Menu Rechercher
Primera Division

Angel Di Maria met le feu avec un corner direct contre Boca Juniors

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ángel Di María @Maxppp
Rosario 1-1 Boca

Angel Di María continue d’écrire un véritable conte de fées à Rosario Central. L’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus a marqué trois buts lors de ses six premiers matchs, dont un sur coup franc mémorable lors du derby contre Newell’s Old Boys.

SportsCenter
¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!!
Lors du match en cours contre Boca Juniors, Di María a égalisé quatre minutes après l’ouverture du score de Battaglia, d’une frappe magistrale du pied gauche sur corner, trouvant le deuxième poteau et enflammant le stade Arroyito. Il s’agit de son quatrième but avec le club, confirmant son rôle de joueur décisif dans les moments cruciaux.

Primera Division
Rosario
Boca

Primera Division Primera División (Argentine)
Rosario Logo Rosario Central
Boca Logo Boca Juniors
