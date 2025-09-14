Menu Rechercher
OM : énorme coup dur à venir pour Balerdi face au Real Madrid

Victime d’un choc avec Bamo Meïté lors de la 4e journée de Ligue 1 contre Lorient (4-0), Amine Gouiri fera le déplacement à Madrid ce lundi avec l’OM, à la veille de leurs débuts en Ligue des champions face au Real. L’équipe s’envolera à 16 heures, avec une conférence de presse prévue à 19 heures au Santiago-Bernabeu, mais ne s’entraînera pas sur place, la dernière séance ayant lieu à la Commanderie. Leonardo Balerdi, ménagé vendredi après son retour de sélection et touché au pied, partira d’assez loin pour être titulaire malgré les critiques qui s’accumulent sur ses prestations défensives jugées parfois approximatives et son manque de constance, ce qui ajoute de la pression sur ses épaules pour ce match de prestige.

Derrière, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina sont en bonne position pour enchaîner, tandis qu’Aubameyang devrait débuter à la place de Gouiri. L’OM sera soutenu par plus de 4000 supporters dans le parcage visiteurs et d’autres dispersés dans le stade, suscitant une attention particulière des autorités locales.

