Rennes - OL : les compositions probables

En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir. Voici ce que devraient nous réserver Habib Beye et Paulo Fonseca.

Par Josué Cassé
1 min.
Rennes Lyon
Ce dimanche soir à 20h45, le Roazhon Park sera le théâtre d’un affrontement crucial entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, deux formations ambitieuses mais en quête de constance. Après un début de saison mitigé, Rennes, treizième du classement, aura logiquement à coeur de frapper un grand coup, qui plus est face à des Lyonnais pragmatiques et co-leaders du championnat de France.

Pour cette rencontre, le SRFC devrait se présenter en 5-2-1-2, misant sur une assise défensive forte pour contrer la vitesse lyonnaise. Samba gardera les cages, protégé par un mur à cinq composé de Frankowski, Rouault, Jacquet, Brassier et Merlin. Dans l’entrejeu, Fofana et le capitaine Valentin Rongier devront contrôler le tempo face au pressing adverse. Devant, Ludovic Blas évoluera en soutien de la paire Embolo – Lepaul, chargée de faire trembler les filets.

L’OL avec Tolisso en faux numéro 9 ?

De son côté, Paulo Fonseca devrait miser sur un 4-2-3-1, avec une base défensive bien établie. Descamps serait alors titularisé dans les buts, protégé par Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner. Le double pivot Tessmann-Morton devrait former la première rampe de lancement, tandis que Merah, Karabec et Malick Fofana auront pour mission de créer des décalages derrière l’unique pointe du soir : Tolisso, qui pourrait être utilisé dans un rôle atypique d’attaquant axial.

Sans véritable numéro 9 après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL espère quoi qu’il en soit enchaîner une quatrième victoire de rang en Ligue 1. Une ambition similaire à celle des Rennais, qui n’ont plus gagné (une défaite contre Lorient, un nul face à Angers) depuis la première journée et ce succès arraché face à l’OM.

