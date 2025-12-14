Ligue 1 : l’OL s’en sort bien contre Le Havre et remonte à la 5e place

Sur une excellente série européenne, l’Olympique Lyonnais est leader de la phase de ligue en C3. En revanche, les hommes de Paulo Fonseca restaient seulement sur une victoire en cinq matches en Ligue 1 et surtout une triste défaite à Lorient. Pour se relancer, les Gones devaient absolument s’imposer contre Le Havre, toujours à la lutte pour rester hors de la zone rouge et menacé par le résultat de l’AJ Auxerre contre Lille, ce dimanche. Pour l’emporter, l’OL se présentait dans un classique 4-2-3-1 avec Satriano à sa pointe, aidé par Sulc et Moreira. Merah et Morton étaient alignés aussi.

Le début de match est allé très vite et un penalty a été évité de peu par Négo, qui était proche de dévier une frappe de Tolisso du bras (8e). Entreprenants, les Lyonnais ont pourtant laissé tomber le rythme au cours de la première période et l’ont payé très cher. Puisqu’après un accrochage de Morton sur Lloris lors d’une rare occasion normande, un penalty était accordé. Mais l’OL a été sauvé par Grief, qui réalisait la parade devant Soumaré (38e). De quoi réveiller les Lyonnais pour inquiéter un Diaw bien vigilant (42e et 44e).

Dominik Greif sauve l’OL

Les Lyonnais ont ensuite profité de la pause pour retrouver du jus. Et après un coup franc de Tolisso bien détourné par Diaw (48e), un bon centre de Moreira au point de penalty voyait Sulc se jeter pour ouvrir le score de la tête (1-0, 51e). L’OL se montrait menaçant et Morton était proche de faire le break quelques instants plus tard (54e). Les Gones ont tout de même eu chaud, puisque Le Havre était proche d’égaliser, mais la frappe de Samatta était détournée par Greif (66e).

La fin de match était dominée par les Hacmen, beaucoup plus offensifs, mais qui se frottaient encore à un Greif inarrêtable ce dimanche. En confiance durant la fin de match, malgré quelques erreurs de relance, les Lyonnais ont tenu et s’offrent ainsi une huitième victoire de la saison, leur permettant de revenir au cinquième rang. De son côté, Le Havre reste sous la menace d’Auxerre et risque de terminer l’année barragiste.