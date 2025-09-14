PSG : Luis Enrique est allé volontairement en tribunes

Ce dimanche, lors de PSG-Lens, les supporters présents au stade ont pu apercevoir Luis Enrique en direct des tribunes. Pourtant, le coach espagnol, qui n’était donc pas présent en bord terrain, n’était pas suspendu pour ce match. En conférence de presse, il a expliqué qu’il avait volontairement décidé d’observer le match depuis les tribunes pour une meilleure analyse tactique.

« Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite, car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale. »