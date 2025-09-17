MU annonce un chiffre d’affaires record de 768,5 M€

Manchester United a annoncé un chiffre d’affaires record de 665,5 millions de livres sterling, soit environ 768,5 millions d’euros. Malgré une perte nette de 33 M€ lors de la pire saison de son histoire en Premier League, terminant à la 15e place. Ces résultats contrastés s’expliquent notamment par le plan de restructuration engagé par Sir Jim Ratcliffe et son groupe Ineos, qui a entraîné plus de 300 licenciements et une réduction importante de la masse salariale, accentuée par l’absence de C1. Le club a tout de même enregistré des revenus sans précédent les jours de match ainsi que sur le plan commercial, grâce en particulier au partenariat avec Snapdragon.

Le directeur général Omar Berrada a insisté sur la solidité de l’institution selon the Daily Mail : « générer des revenus records dans une année aussi difficile démontre la résilience qui fait la force de Manchester United ». Il a souligné que la nouvelle organisation, désormais plus « rationalisée », devait soutenir les ambitions sportives et commerciales du club, tout en confirmant la poursuite des investissements dans les infrastructures, avec la rénovation de Carrington et le projet de nouveau stade à Old Trafford.