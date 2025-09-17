Le PSG fait déjà paniquer l’Atalanta et l’Italie

Le roi d’Europe remet sa couronne en jeu. Ce soir, le Paris Saint-Germain, sacré le 31 mai dernier face à l’Inter en Ligue des Champions, va affronter d’autres Nerazzurri. Il s’agira de ceux de l’Atalanta Bergame. La Dea se déplace ce mercredi au Parc des Princes pour défier les tenants du titre, confortablement installés sur leur trône. Une rencontre qu’Ivan Juric compte bien remporter comme il l’a expliqué hier en conférence de presse avant la rencontre. « Le PSG a très peu de faiblesses, mais elles sont là et nous allons essayer de les exploiter. Nous devrons être parfaits en défense. Luis Enrique est un excellent entraîneur. L’année dernière, il a proposé un style de football différent que j’ai beaucoup apprécié. C’est un grand innovateur.»

L’Atalanta fait face à un immense défi

Comme son coach, Marten de Roon a évoqué cette confrontation : « c’est toujours génial de disputer la plus belle compétition. Nous méritons notre place, on reste sur une grande saison passée. Mais qu’y a-t-il de plus beau que de débuter face au champion d’Europe en titre ? Le Parc des Princes est un stade merveilleux, c’est un beau défi qui s’offre à nous. Nous pouvons être fiers d’être là, on veut montrer qu’on mérite notre place. Ce sera le match le plus dur contre la meilleure équipe. On doit avoir du courage, de l’envie, de la fierté pour accrocher un résultat. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz sont des joueurs de classe mondiale, je les respecte beaucoup. Demain, il faudra se hisser à leur niveau et même plus encore.»

En Italie, on n’est pas forcément confiant avant de croiser le fer avec la machine parisienne. Journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Serra, Michele Tossani nous a avoué : «je pense que ce sera un défi difficile pour l’Atalanta car, malgré les absences, le PSG reste une super équipe. Ici, tout le monde les considère parmi les favoris pour la victoire finale. Ce sera un match intéressant.» La Gazzetta dello Sport se méfie également de la formation française. «Le nouveau bal commence dans un lieu royal déjà nommé, le Parc des Princes (…) Le défilé initial se déroule devant les champions d’Europe : plus d’honneurs que de craintes, car la formule permet de se rattraper même si le premier pas est raté.»

Le PSG inquiète déjà l’Italie

La GdS poursuit : «le PSG semble avoir moins de paillettes, car Dembélé, candidat au Ballon d’or, et Doué, meilleur joueur de la finale des Champions dominée avec le cruel 5-0 à l’inter, manqueront. Même le Napolitain Kvaratskhelia, qui en trois comparaisons avec Bergame avait marqué deux fois, est incertain, mais si vous pesez les absences, celles d’Ederson, Scamacca, Lookman et Kolasinac affectent davantage une équipe qui démarre un nouveau cycle après les neuf ans Gasperini.» Le Corriere dello Sport s’attend aussi à un match très difficile. «La Dea défie les rois d’Europe (…) Le défi aux limites de l’impossible contre le Paris Saint-Germain représente une sorte de bouclage de la boucle pour l’Atalanta.»

Le CdS continue : «le 12 août 2020, en pleine urgence Covid-19 et avec une formule complètement revisitée, la Dea emmenée par Gian Piero Gasperini est arrivée à un pas d’une demi-finale historique. C’était le PSG de Mbappé. Près de 5 ans plus tard à Paris il y aura deux équipes différentes, dont des Nerazzurri forgés par la victoire de la Ligue Europa, mais toujours à la recherche de leur nouvelle identité : le 4-1 face à Lecce a détendu les esprits et aidera certainement à affronter les géants d’Europe.» Des géants qui ne seront pas au complet mais qui s’appuieront sur une force collective. Luis Enrique prend son adversaire très au sérieux. « Quand je pense à ce que l’Atalanta a fait ces dernières années, c’est une équipe difficile, qui sait presser haut, avoir la possession, avec des joueurs de qualité. C’est toujours dur de jouer face aux équipes italiennes.» Mais c’est visiblement très dur de jouer face à Paris selon les échos venus d’Italie.

