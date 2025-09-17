LdC : le groupe du PSG avec Kvara mais 4 absents

Ce soir, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis son sacre en mai dernier. Les Franciliens vont être opposés à l’Atalanta Bergame au Parc des Princes à partir de 21 heures. Pour ce choc de C1, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs.

Un temps incertain, Khvicha Kvaratskhelia est bien présent. Tout comme les leaders Hakimi et Marquinhos. En revanche, quatre joueurs manquent à l’appel. Blessés, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne sont pas là. Lucas Beraldo, touché à la cheville gauche, et Noham Kamara sont aussi absents.

Le groupe du PSG :

Chevalier, Safonov, Marin, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Hernandez, João Neves, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Lee, Mayulu, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola, Mbaye