LdC, PSG : ce qu’a dit Neymar à Marquinhos avant la finale

En mai dernier, Marquinhos est devenu le premier capitaine de l’histoire du PSG à soulever la Ligue des Champions. Dans Le Parisien, le Brésilien est revenu sur les joueurs précédents la finale et dévoile que deux anciens de ses coéquipiers ont pris le temps de l’appeler. « Je n’oublierai jamais, ce sont les deux personnes qui m’ont appelé avant la finale de Ligue des Champions : Neymar et Thiago Silva ».

La suite après cette publicité

Les deux hommes ont encouragé le défenseur et lui ont fait passer un message. « Neymar était en train de manger en famille et il m’a dit : "Vas-y, kiffe, c’est ton moment. Je sens que vous allez gagner. Tu es le capitaine, tu vas guider ton équipe". Thiago Silva m’a dit pareil ». « Il y avait beaucoup d’émotion. C’était un jour spécial pour tous les amoureux du club. On avait beaucoup parlé avant la semaine », revit le joueur de 31 ans.

Le PSG gagne 2-0 face à l’Atalanta, vous remportez 720 € ! Pariez maintenant avec Betclic !