Paris FC : deux nouvelles recrues à la tête du club

Tout va bien pour le Paris FC en ce début de saison. Bien placé au milieu de tableau de L1 après 4 journées, le club francilien qui découvre la première division doit encore se structurer pour continuer à grandir. Et la famille Arnault qui a acquis le PFC par le biais de sa holding Agache l’a bien compris et continue sa mutation au sein du club. C’est ainsi qu’un nouveau DG va être nommé à partir du 1er octobre puisque Jean-Marc Gallot (60 ans, qui dirigeait jusqu’ici la maison de champagne Veuve Clicquot, propriété du groupe LVMH) va ainsi prendre la direction générale du club, en remplacement d’Alexis de Seze.

La suite après cette publicité

Par le biais d’un communiqué, Antoine Arnault s’est dit heureux et a justifié cette nomination. « Je suis très heureux de voir arriver Jean-Marc à la direction générale du club. Nous le connaissons bien pour avoir travaillé avec lui en confiance de très nombreuses années et comptons sur lui pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n’en est qu’à ses débuts ! J’en profite pour remercier sincèrement Alexis de Seze pour son engagement depuis l’acquisition du club par notre famille.» Par ailleurs, le PFC a annoncé l’arrivée d’un directeur administratif et financier à savoir Alexandre Battut. Ce dernier, ancien du PSG (entre 2017 et 2020) arrive en provenance du groupe LVMH et plus précisément du parfumeur Francis Kurkdjian.