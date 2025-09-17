Menu Rechercher
LdC : record de penalties en faveur du Real Madrid

Kylian Mbappé, buteur avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé 2 buts à 1 face à l’Olympique de Marseille grâce à deux penalties de Kylian Mbappé. Deux penalties, dont un fait énormément parler aussi bien sur la Canebière qu’en Espagne.

Ces deux décisions en faveur de la Casa Blanca ont en tout cas permis aux Merengues de devenir l’équipe ayant obtenu le plus de penalties en sa faveur (63). Le Bayern Munich est deuxième (62) et le FC Barcelone troisième (56).

