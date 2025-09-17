Menu Rechercher
UEFA Youth League

Youth League : le PSG cartonne l’Atalanta

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

En attendant l’équipe première ce soir face à la Dea, les jeunes du Paris Sant-Germain démarraient leur parcours en Youth League face à leurs homologues de l’Atalanta à domicile. Les hommes de Jean-François Vulliez se sont fait surprendre dès la vingtième minute par Filippo Mencaraglia, mais ont vite su réagir.

Un quart d’heure plus tard, Zayon Chtai Telamio égalisait et Quentin Ndjantou permettait aux Rouge et Bleu de prendre l’avantage six minutes après, juste avant la mi-temps (2-1). Au retour des vestiaires, Ndjantou a scellé le sort du match en s’offrant un triplé grâce à des réalisations à la 57e et 64e (4-1). De quoi lui permettre d’être ovationné lorsqu’il a cédé sa place dans la foulée à Mathis Jangeal. Mounguengue a achevé le festival à la 82e, pour une victoire 5-1.

UEFA Youth League
PSG
Atalanta

UEFA Youth League
PSG Logo Paris Saint-Germain
Atalanta Logo Atalanta
