N2 : Bordeaux enchaîne contre Lorient et devient le nouveau leader

Ce samedi, le championnat de N2 se poursuivait avec une affiche entre Bordeaux et Lorient. Sur le papier, ce match rappelait les belles heures de la Ligue 1. Sauf que c’était l’équipe réserve de Lorient au Moustoir face à des Girondins qui rêvent toujours de montée en National. Avec 5 victoires de suite en championnat, Bordeaux était évidemment attendu. Et le club au scapulaire a assuré.

La formation de Bruno Irles a fait le job avec une solide victoire 2-0. Les Bordelais ont bien été aidés par l’exclusion, à la demi-heure de jeu, de l’ancien Marseillais Isaak Touré, redescendu avec la réserve de Lorient pour ce match. Royce Openda et Ludéric Etonde sont les deux buteurs bordelais. Avec ce succès, Bordeaux enchaîne une 6e victoire en N2 et prend la tête du classement, à égalité de points avec le second, La Roche Vendée, mais avec une meilleure différence de buts.