Le RC Lens prolonge le prometteur Anthony Bermont

Le RC Lens vient d’annoncer la prolongation d’Anthony Bermont, âgé de 20 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec son club formateur. Il était prêté la saison passée en Ligue 2 à Annecy et a disputé la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France, éliminée en demi-finale face au Maroc. Cette saison, il est apparu à 3 reprises avec le RC Lens en Ligue 1, dont une entrée face au PSG lors de la 4e journée.

« Une prolongation qui donne le ton ! Talent « Made in Gaillette », Anthony Bermont (20 ans) s’engage dans la durée avec son club formateur, près d’un an après avoir paraphé son premier contrat professionnel. Fin techniquement, polyvalent et doté d’un gros volume de jeu, le natif de Beauvais est désormais Sang et Or jusqu’en 2029 », peut-on lire sur le communiqué lensois.