Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue des Champions

LdC : Ivan Jurić estime la victoire de l’Atalanta à Marseille "totalement méritée"

Par Allan Brevi
1 min.
Ivan Juric @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

Ce mercredi soir, l’Atalanta Bergame a décroché une précieuse victoire sur la pelouse du Vélodrome, en s’imposant 1-0 face à l’Olympique de Marseille lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Un succès que son entraîneur, Ivan Jurić, a jugé « totalement mérité ». « Aujourd’hui, on a fait ce qu’on devait dès le début. Le penalty raté a amené un peu de nervosité, mais on a eu des occasions et je crois que la victoire est totalement méritée », a déclaré le technicien croate après la rencontre.

La suite après cette publicité

Ivan Jurić est également revenu sur la légère altercation survenue avec son attaquant Ademola Lookman pendant la rencontre. Un épisode sans gravité selon lui : « ce sont des choses qu’on voit tous les dimanches. Il y a des tensions, mais on doit se souvenir qu’il n’y a que l’Atalanta qui compte », a-t-il précisé. Grâce à ce succès, le club italien confirme sa solidité dans le groupe et se rapproche un peu plus d’une qualification pour les huitièmes de finale. Au classement, l’OM est 25e, tandis que le club italien est positionné à la 16e place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atalanta
Marseille
Ivan Jurić

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atalanta Logo Atalanta
Marseille Logo Marseille
Ivan Jurić Ivan Jurić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier