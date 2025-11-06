LdC : Ivan Jurić estime la victoire de l’Atalanta à Marseille "totalement méritée"

Ce mercredi soir, l’Atalanta Bergame a décroché une précieuse victoire sur la pelouse du Vélodrome, en s’imposant 1-0 face à l’Olympique de Marseille lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Un succès que son entraîneur, Ivan Jurić, a jugé « totalement mérité ». « Aujourd’hui, on a fait ce qu’on devait dès le début. Le penalty raté a amené un peu de nervosité, mais on a eu des occasions et je crois que la victoire est totalement méritée », a déclaré le technicien croate après la rencontre.

Ivan Jurić est également revenu sur la légère altercation survenue avec son attaquant Ademola Lookman pendant la rencontre. Un épisode sans gravité selon lui : « ce sont des choses qu’on voit tous les dimanches. Il y a des tensions, mais on doit se souvenir qu’il n’y a que l’Atalanta qui compte », a-t-il précisé. Grâce à ce succès, le club italien confirme sa solidité dans le groupe et se rapproche un peu plus d’une qualification pour les huitièmes de finale. Au classement, l’OM est 25e, tandis que le club italien est positionné à la 16e place.