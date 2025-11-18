Menu Rechercher
Commenter
Euro U19

Qualifs Euro U19 : 3e victoire en 3 matchs, la France sera au 2e tour

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bernard Diomède est à la tête de l'équipe de France U18 @Maxppp
Hongrie U19 1-2 France U19

Et de trois pour les Bleuets de Bernard Diomède. Après avoir battu les îles Féroé (4-0) et la Bulgarie (2-1), les tricolores enchaînent avec un troisième succès en trois journées dans ces qualifications pour l’Euro U19. Cette fois, ils se sont imposés 2-1 face à la Hongrie.

La suite après cette publicité

Merah (22e) et El Jamali (39e), déjà buteur il y a trois jours, sont les grands artisans du soir. Les Hongrois ont réduit l’écart par Nemeth (57e). Les U19 ont conclu ce premier tour par un sans faute. Ils seront présents au second tour et tenteront d’obtenir leur ticket pour l’Euro (28 juin au 11 juillet 2026) au pays de Galles.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Euro U19
France U19

En savoir plus sur

Euro U19 Euro U19
France U19 Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier