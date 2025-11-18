Qualifs Euro U19 : 3e victoire en 3 matchs, la France sera au 2e tour

Et de trois pour les Bleuets de Bernard Diomède. Après avoir battu les îles Féroé (4-0) et la Bulgarie (2-1), les tricolores enchaînent avec un troisième succès en trois journées dans ces qualifications pour l’Euro U19. Cette fois, ils se sont imposés 2-1 face à la Hongrie.

Merah (22e) et El Jamali (39e), déjà buteur il y a trois jours, sont les grands artisans du soir. Les Hongrois ont réduit l’écart par Nemeth (57e). Les U19 ont conclu ce premier tour par un sans faute. Ils seront présents au second tour et tenteront d’obtenir leur ticket pour l’Euro (28 juin au 11 juillet 2026) au pays de Galles.