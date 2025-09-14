OM : pas d’inquiétude pour Amine Gouiri contre le Real Madrid
Touché à l’épaule après un choc avec Bamo Meïté lors de la victoire de l’OM contre Lorient (4-0) vendredi, Amine Gouiri avait quitté le terrain juste avant la mi-temps, visiblement diminué, bien qu’il ait refusé la civière. L’entraîneur Roberto De Zerbi avait ensuite évoqué un possible retour mardi pour le déplacement à Madrid en Ligue des Champions, sans se montrer trop alarmiste.
Selon L’Équipe, le staff médical marseillais ne s’inquiète pas outre mesure : la mâchoire de Gouiri n’a pas été affectée, et seules de légères douleurs à l’épaule persistent. En cas d’absence, Pierre-Emerick Aubameyang, resté sur le banc vendredi après la trêve internationale, devrait être aligné d’entrée contre les Merengues de Kylian Mbappé.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer