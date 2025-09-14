Menu Rechercher
OM : pas d’inquiétude pour Amine Gouiri contre le Real Madrid

Par André Martins
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Touché à l’épaule après un choc avec Bamo Meïté lors de la victoire de l’OM contre Lorient (4-0) vendredi, Amine Gouiri avait quitté le terrain juste avant la mi-temps, visiblement diminué, bien qu’il ait refusé la civière. L’entraîneur Roberto De Zerbi avait ensuite évoqué un possible retour mardi pour le déplacement à Madrid en Ligue des Champions, sans se montrer trop alarmiste.

Selon L’Équipe, le staff médical marseillais ne s’inquiète pas outre mesure : la mâchoire de Gouiri n’a pas été affectée, et seules de légères douleurs à l’épaule persistent. En cas d’absence, Pierre-Emerick Aubameyang, resté sur le banc vendredi après la trêve internationale, devrait être aligné d’entrée contre les Merengues de Kylian Mbappé.

Pub. le - MAJ le
