Serie A
Serie A : l’AS Roma remporte le derby contre la Lazio
@Maxppp
Pour la première fois depuis 2016, l’AS Roma s’est adjugée le derby romain hors de ses bases. Ce dimanche, le club de la Louve s’est imposé face à son rival éternel, la Lazio Rome (0-1). Un succès acquis grâce à une réalisation de Lorenzo Pellegrini sur un service de l’Argentin Matias Soulé avant la pause (38e).
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Juventus
|10
|4
|+4
|3
|1
|0
|8
|4
|2
|Naples
|9
|3
|+5
|3
|0
|0
|6
|1
|3
|Milan
|9
|4
|+5
|3
|0
|1
|7
|2
|4
|Rome
|9
|4
|+2
|3
|0
|1
|3
|1
|5
|Atalanta
|8
|4
|+6
|2
|2
|0
|9
|3
|6
|Cremonese
|8
|4
|+2
|2
|2
|0
|5
|3
|7
|Cagliari
|7
|4
|+2
|2
|1
|1
|5
|3
|8
|Udinese
|7
|4
|-1
|2
|1
|1
|4
|5
|9
|Bologne
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|10
|Côme
|4
|3
|+1
|1
|1
|1
|3
|2
|11
|Torino
|4
|4
|-7
|1
|1
|2
|1
|8
|12
|Inter Milan
|3
|3
|+3
|1
|0
|2
|9
|6
|13
|Sassuolo
|3
|3
|-2
|1
|0
|2
|3
|5
|14
|Lazio
|3
|4
|0
|1
|0
|3
|4
|4
|15
|Hellas
|3
|4
|-4
|0
|3
|1
|2
|6
|16
|Fiorentina
|2
|3
|-2
|0
|2
|1
|2
|4
|17
|Genoa
|2
|4
|-2
|0
|2
|2
|2
|4
|18
|Parme
|2
|4
|-4
|0
|2
|2
|1
|5
|19
|Pise
|1
|3
|-2
|0
|1
|2
|1
|3
|20
|Lecce
|1
|4
|-6
|0
|1
|3
|2
|8
Ce succès vient confirmer le solide début de saison réalisé par les hommes de Gian Piero Gasperini, quatrièmes du championnat après quatre journées. Les Giallorossi comptent 9 points après quatre journées. La Lazio n’avance pas et pointe à la 14e place.
