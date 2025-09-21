Menu Rechercher
Serie A

Serie A : l’AS Roma remporte le derby contre la Lazio

Par Jordan Pardon
Lorenzo Pellegrini @Maxppp
Lazio 0-1 Rome

Pour la première fois depuis 2016, l’AS Roma s’est adjugée le derby romain hors de ses bases. Ce dimanche, le club de la Louve s’est imposé face à son rival éternel, la Lazio Rome (0-1). Un succès acquis grâce à une réalisation de Lorenzo Pellegrini sur un service de l’Argentin Matias Soulé avant la pause (38e).

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Juventus Juventus 10 4 +4 3 1 0 8 4
2 Logo Naples Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1
3 Logo Milan Milan 9 4 +5 3 0 1 7 2
4 Logo Rome Rome 9 4 +2 3 0 1 3 1
5 Logo Atalanta Atalanta 8 4 +6 2 2 0 9 3
6 Logo Cremonese Cremonese 8 4 +2 2 2 0 5 3
7 Logo Cagliari Cagliari 7 4 +2 2 1 1 5 3
8 Logo Udinese Udinese 7 4 -1 2 1 1 4 5
9 Logo Bologne Bologne 6 4 0 2 0 2 3 3
10 Logo Côme Côme 4 3 +1 1 1 1 3 2
11 Logo Torino Torino 4 4 -7 1 1 2 1 8
12 Logo Inter Milan Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6
13 Logo Sassuolo Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5
14 Logo Lazio Lazio 3 4 0 1 0 3 4 4
15 Logo Hellas Hellas 3 4 -4 0 3 1 2 6
16 Logo Fiorentina Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4
17 Logo Genoa Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4
18 Logo Parme Parme 2 4 -4 0 2 2 1 5
19 Logo Pise Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3
20 Logo Lecce Lecce 1 4 -6 0 1 3 2 8
Ce succès vient confirmer le solide début de saison réalisé par les hommes de Gian Piero Gasperini, quatrièmes du championnat après quatre journées. Les Giallorossi comptent 9 points après quatre journées. La Lazio n’avance pas et pointe à la 14e place.

