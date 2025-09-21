L’anecdote des débuts de Timothy Weah au PSG

Avant de rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance de la Juve cet été, Timothy Weah a passé cinq années au Paris Saint-Germain, où il a évolué de la préformation jusqu’au monde professionnel. Arrivé tout jeune de New York, à seulement 13 ans, il a dû s’adapter loin de sa ville natale et de sa famille. Dans les colonnes de L’Équipe, Cédric Cattenoy a expliqué que le jeune « Timo » a rejoint le PSG après avoir impressionné lors d’un match amical avec les U15. « Il a éclaboussé le match de son talent et j’ai tout de suite voulu qu’il nous rejoigne », a raconté l’ancien entraîneur.

Toujours selon le quotidien français, pendant son parcours parisien, Timothy Weah a jonglé avec la pression d’un nom prestigieux tout en affichant un style frais et un talent prometteur. Plusieurs clubs, dont Chelsea, se sont intéressés à lui, mais le PSG est vite devenu le choix idéal, notamment parce que ses parents, souvent en déplacement, pouvaient plus facilement le soutenir. Alors que George Weah lançait sa carrière politique au Liberia, Timothy se retrouvait seul en France, sans parler un mot de français, épaulé seulement par un proche surnommé « Tonton Sekou ». Cette pression héritée de son père le motivait à « ne pas salir le nom de son père et à montrer qu’il était présent », selon son ancien coéquipier Yacine Adli. Aujourd’hui à Marseille, celui qui a porté le maillot de l’équipe première du PSG à six reprises (pour deux buts) fera face à son ancien club ce lundi soir, dans le gros choc reporté de la 5e journée de Ligue 1.

