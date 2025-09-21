Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal continue sa préparation pour revenir de blessure

Par André Martins
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp

Lamine Yamal ne jouera pas ce dimanche contre Getafe et sa participation au match de jeudi contre Oviedo reste incertaine, en raison de douleurs persistantes au pubis. Déjà absent face à Valence et Newcastle, le jeune ailier du Barça suit un traitement personnalisé, Hansi Flick indiquant qu’il fallait évaluer sa situation au jour le jour. Son objectif principal est d’être prêt pour le choc de Ligue des Champions contre le PSG, le 1er octobre.

The Touchline | 𝐓
🚨📲 Lamine Yamal on IG.
En attendant, l’international espagnol (23 sélections, 6 buts) montre qu’il continue à travailler dur, comme en témoigne une publication sur Instagram depuis la salle de sport de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d’entraînement du club catalan. Si l’équipe a réussi à gagner sans lui lors des deux derniers matchs, les fans barcelonais attendent son retour avec impatience, à un moment où le calendrier va commencer à se corser.

