Une star du Real Madrid est de plus en plus furieuse contre Xabi Alonso

Début de saison plus que réussi pour le Real Madrid. Sur le plan comptable du moins, puisque les hommes de Xabi Alonso ont tout simplement tout gagné, à savoir les cinq matchs de Liga jusqu’ici et ce duel de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille. Même s’il y a des gens qui s’attendaient à un jeu un peu plus élaboré et à voir une équipe légèrement plus offensive, l’ère Alonso démarre sur les chapeaux de roues.

Pour autant, un dossier tracasse tout le monde, des dirigeants aux supporters en passant par les médias. C’est Vinicius Jr, à qui on prête une relation assez tendue avec son nouvel entraîneur depuis quelque temps déjà, et les rumeurs de départ sont déjà de retour sur la table. Nouvel épisode du feuilleton ce week-end, lorsque le Brésilien, de retour dans le onze titulaire après son passage sur le banc contre l’OM, a été remplacé par le tacticien basque.

La boucle infernale

Sorti à la 77e lors de ce match contre l’Espanyol, en plein cooling break, il a clairement fait part de sa colère et de son agacement lorsque son entraîneur lui a fait savoir qu’il allait sortir. Marca indique que le joueur n’a pas compris pourquoi Xabi Alonso l’a sorti, et il a toujours de gros doutes sur les capacités de l’entraîneur à gérer son cas. Le joueur est même parti directement au vestiaire après avoir quitté la pelouse, avant de revenir s’asseoir avec ses coéquipiers quelques minutes plus tard.

« Aujourd’hui, il lui manquait le but, au moment où il était à son meilleur niveau, je l’ai changé, j’aurais pu attendre un peu pour le changer plus tard, mais je voulais mettre des gens frais sur les côtés », a justifié Xabi Alonso en conférence de presse. Ce qui est sûr, c’est que ce nouvel épisode du feuilleton Vinicius Jr fait parler en Espagne et commence à en agacer plus d’un à Madrid…