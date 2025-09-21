Menu Rechercher
Le groupe de l’OM avec deux gros absents et un revenant contre le PSG

Par Jordan Pardon - André Martins
1 min.
Nayef Aguerd OM @Maxppp
Marseille PSG
L’Olympique de Marseille accueille ce dimanche, sur la pelouse du Vélodrome, un Paris Saint-Germain décimé par les blessures. Pour ce choc, l’entraîneur Roberto De Zerbi a choisi de convoquer un groupe de 21 joueurs. Bonne nouvelle pour Marseille : absent lors de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions (2-1), le défenseur central Nayef Aguerd est bien de retour dans les options marseillaises.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG

Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du Paris SG ⚔️
En revanche, Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia sont tous les deux forfaits. Le premier s’est blessé à la cuisse contre Lorient, tandis que le second est touché au mollet depuis le match contre le Real. Plusieurs autres joueurs n’ont pas été convoqués : Neal Maupay, Ruben Blanco, Derek Cornelius, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Pol Lirola.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Marseille
PSG

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
