Le groupe de l’OM avec deux gros absents et un revenant contre le PSG

L’Olympique de Marseille accueille ce dimanche, sur la pelouse du Vélodrome, un Paris Saint-Germain décimé par les blessures. Pour ce choc, l’entraîneur Roberto De Zerbi a choisi de convoquer un groupe de 21 joueurs. Bonne nouvelle pour Marseille : absent lors de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions (2-1), le défenseur central Nayef Aguerd est bien de retour dans les options marseillaises.

En revanche, Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia sont tous les deux forfaits. Le premier s’est blessé à la cuisse contre Lorient, tandis que le second est touché au mollet depuis le match contre le Real. Plusieurs autres joueurs n’ont pas été convoqués : Neal Maupay, Ruben Blanco, Derek Cornelius, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Pol Lirola.

