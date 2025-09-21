Liga : cinquième match nul de suite pour le Celta

Les supporters galiciens doivent commencer à s’impatienter à l’idée de voir leur équipe gagner cette saison. Ce dimanche, le Celta de Vigo a été tenu en échec par le Rayo Vallecano pour la cinquième fois de suite (1-1).

Borja Iglesias avait pourtant ouvert le score à la 49e minute de jeu, mais Jorge de Frutos a égalisé après l’heure de jeu (65e). Au classement, les deux équipes se tirent la bourre : le Rayo Vallecano est 14e avec 5 points, le Celta de Vigo est 15e avec 5 points, mais toujours aucune victoire.