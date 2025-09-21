Barça : le père de Lamine Yamal s’affiche à Paris avec… La Fouine

À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, la plupart des projecteurs sont braqués sur Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, qui pourrait devenir le plus jeune lauréat de l’histoire — même s’il reste derrière le Parisien Ousmane Dembélé dans la course à la prestigieuse récompense individuelle.

En attendant, le père de Lamine, Mounir Nasraoui, fait déjà parler de lui à Paris. Sur son compte Instagram, il s’est affiché en studio avec le rappeur français La Fouine, vêtu pour l’occasion d’un maillot du Barça. Avant même d’arriver à destination, on le voyait déjà s’ambiancer en voiture avec l’artiste. Si le suspense reste entier jusqu’à lundi soir au Théâtre du Châtelet, celui qu’on surnomme Hustle Hard 304 n’a pas attendu pour profiter pleinement de la capitale.