Menu Rechercher
Commenter 49
Liga

Barça : le père de Lamine Yamal s’affiche à Paris avec… La Fouine

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, la plupart des projecteurs sont braqués sur Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, qui pourrait devenir le plus jeune lauréat de l’histoire — même s’il reste derrière le Parisien Ousmane Dembélé dans la course à la prestigieuse récompense individuelle.

La suite après cette publicité
RapFrActus 🟡
LA FOUINE et Hustle Hard, le père de Lamine Yamal ne se lâchent plus 😂

Ils ont même été en studio ensemble
Voir sur X

En attendant, le père de Lamine, Mounir Nasraoui, fait déjà parler de lui à Paris. Sur son compte Instagram, il s’est affiché en studio avec le rappeur français La Fouine, vêtu pour l’occasion d’un maillot du Barça. Avant même d’arriver à destination, on le voyait déjà s’ambiancer en voiture avec l’artiste. Si le suspense reste entier jusqu’à lundi soir au Théâtre du Châtelet, celui qu’on surnomme Hustle Hard 304 n’a pas attendu pour profiter pleinement de la capitale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (49)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier