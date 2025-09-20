Marcus Rashford est en train de choquer tout le monde en Espagne

Son arrivée à Barcelone a nourri quelques interrogations, mais Marcus Rashford est en train de les lever une par une. Si ses débuts n’ont pas été aussi fracassants que ceux de son nouveau coéquipier Joan Garcia dans les buts, l’impression générale laissée par l’Anglais en ce début de saison est celle d’une montée en puissance poursuivie. Ce n’est pas un hasard si Thomas Tuchel a fait le choix de le rappeler en sélection anglaise le mois dernier.

La suite après cette publicité

L’attaquant de 27 ans lui a d’ailleurs bien rendu puisqu’il a été buteur face à la Serbie en fin de rencontre (5-0). À croire que Rashford n’avait besoin que d’un but pour ensuite les empiler, comme le veut la formule consacrée par Kylian Mbappé sur la "théorie du ketchup". Car oui, depuis son retour de sélection, l’ancien joueur de Manchester United est bel et bien sur son petit nuage : une passe décisive face à Valence venue couronner une belle prestation, et un fabuleux doublé face à Newcastle en Ligue des Champions, jeudi, pour son retour au pays (2-1).

La suite après cette publicité

Amorim se dit "content" pour lui

Depuis, l’Espagne n’a d’yeux que pour lui. Mundo Deportivo écrit ce samedi matin : «Rashford est désormais une star au Barça. Il était un prophète en son pays et fut couronné Sir Marcus Rashford à son retour en Angleterre avec le Barça. Le Britannique a été élu MVP contre Newcastle et joueur de la semaine de la première journée de Ligue des champions grâce à ses deux buts exceptionnels», peut-on lire dans les premières pages du journal catalan. De son côté, Sport compare son exploit d’inscrire un doublé en Angleterre sous le maillot du Barça, à ceux d’autres monuments passés par le le club blaugrana avant lui : Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho et Luis Suarez.

El Desmarque ajoute : «ses dernières prestations donnent raison à Flick d’avoir remué ciel et terre pour le faire venir». Même au sein du vestiaire catalan, Rashford impressionne : «aux entraînements, il fait la même chose, j’espère qu’il va continuer à prendre du plaisir avec nous», confiait Ronald Araujo ces dernières heures. AS écrit de son côté que l’Angleterre "pleure déjà" Marcus Rashford. Interrogé ce matin sur le sujet, Ruben Amorim déclarait : «qu’est-ce que je ressens en voyant Rashford marquer pour Barcelone ? Rasmus a marqué son premier but avec Naples, je suis content pour lui aussi». À bon entendeur.