Report de OM-PSG : la sortie forte du préfet de la région PACA contre les critiques

Le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, est sorti de sa réserve médiatique ce dimanche pour expliquer sa décision de reporter le Clasico entre l’OM et le PSG. Invité sur RMC dans un premier temps, il a justifié son choix en soulignant l’importance de la sécurité publique face aux orages et aux fortes pluies qui s’abattaient sur Marseille. Il a ensuite enchaîné avec un mini entretien chez La Provence pour détailler son raisonnement et répondre aux critiques suscitées par ce report, qui a bouleversé les plans de nombreux supporters venus de toute la France.

La suite après cette publicité

« Le football, c’est très important. La sécurité, c’est vital. Ceux qui critiquent cette décision auraient sans doute été les mêmes que ceux qui m’auraient critiqué si je ne l’avais pas prise si jamais il y avait eu incident. Enfin, le règlement de la LFP est clair : quand un match est annulé dans ces conditions, il est reporté de 24 heures. Des pressions ? Dès qu’il s’agit de sécurité, je suis relativement insensible aux pressions », a déclaré Georges-François Leclerc, rappelant ainsi que la protection des spectateurs prime sur toute autre considération.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+