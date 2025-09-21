Report de OM-PSG : le préfet de la région PACA détaille le dispositif de sécurité prévu lundi

Georges-François Leclerc, préfet des Bouches-du-Rhône, a également détaillé les mesures de sécurité mises en place pour le Clasico reprogrammé ce lundi soir. Après le report du match en raison des intempéries, il a expliqué, lors de son mini-entretien chez La Provence, comment les autorités allaient organiser le dispositif pour que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les spectateurs et les joueurs.

La suite après cette publicité

« Je me suis mis d’accord avec moi-même pour reconduire le même dispositif avec des renforts importants que le ministre de l’Intérieur nous donne, sous forme de compagnies de CRS, pour assurer la meilleure sécurité possible et que ce match soit une fête », a précisé le préfet, assurant que l’accent serait mis sur la prévention et la tranquillité du public au Vélodrome.

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+