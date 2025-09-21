Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Report de OM-PSG : le préfet de la région PACA détaille le dispositif de sécurité prévu lundi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade l'Orange Vélodrome. @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.80 N 3.90 2 1.78 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Georges-François Leclerc, préfet des Bouches-du-Rhône, a également détaillé les mesures de sécurité mises en place pour le Clasico reprogrammé ce lundi soir. Après le report du match en raison des intempéries, il a expliqué, lors de son mini-entretien chez La Provence, comment les autorités allaient organiser le dispositif pour que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les spectateurs et les joueurs.

La suite après cette publicité

« Je me suis mis d’accord avec moi-même pour reconduire le même dispositif avec des renforts importants que le ministre de l’Intérieur nous donne, sous forme de compagnies de CRS, pour assurer la meilleure sécurité possible et que ce match soit une fête », a précisé le préfet, assurant que l’accent serait mis sur la prévention et la tranquillité du public au Vélodrome.

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier