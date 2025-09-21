Menu Rechercher
Serie A : l’Inter Milan s’impose contre Sassuolo

Par Samuel Zemour
L'Inter Milan roule sur tout le monde @Maxppp
Inter Milan 2-1 Sassuolo

Après deux défaites en trois journées, l’Inter Milan recevait Sassuolo lors de la 4e journée de Serie A et devait rassurer devant ses supporters. Rapidement, Dimarco ouvrait le score (1-0, 14e) et permettait aux Nerazzurri de prendre l’avantage à la pause.

En seconde période, Carlos Augusto doublait la mise (2-0, 81e), mais Cheddira réduisait la mise en fin de rencontre (2-1, 84e). Sans gravité, puisque l’Inter Milan assurait la victoire et revenait à la 10e place, avant de se déplacer à Cagliari. Sassuolo, 14e, devra aller chercher sa deuxième victoire de la saison contre l’Udinese.

Serie A
Inter Milan
Sassuolo

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Sassuolo Logo Sassuolo
