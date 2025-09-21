Report de OM-PSG : Daniel Riolo fustige l’attitude du PSG

Daniel Riolo n’a pas ménagé le PSG dans son émission After Foot sur RMC, fustigeant la gestion du report du Clasico et la proposition avancée par le club parisien pour décaler le match. Selon le chroniqueur, le club a manqué de respect envers les supporters et la valeur de la rencontre en suggérant des horaires impossibles en semaine, déconnectés des contraintes des fans et du calendrier sportif.

La suite après cette publicité

«Ce qu’a proposé le PSG, c’est-à-dire qui prennent une poubelle et qui leur versent sur la tête, qui les insultent, qui leur pissent dessus, jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leurs propositions jouées à 15h ou 17h, enfin c’est une honte d’avoir fait cette proposition. Cette proposition-là, elle est d’un manque de respect, mais total. Ça veut dire que tu te fous complètement de la valeur de ce match. Ça veut dire que tu te fous de savoir si les supporters de l’équipe qui t’accueille vont venir, ou vont devoir poser un jour de congé, ou ne vont pas pouvoir venir, parce que ce n’est pas un horaire de match, 15h ou 17h en semaine, un lundi. Mais faire cette proposition, c’est vraiment envoyer le message. On n’en a rien à cirer de ce match-là. Le seul truc qui nous importe, nous, c’est la cérémonie du ballon d’or. Voilà le message qu’a envoyé le PSG avec cette proposition».

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+