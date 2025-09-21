Menu Rechercher
Commenter 32
Ligue 1

Report de OM-PSG : les images spectaculaires du Vélodrome en pleine tempête

Par Valentin Feuillette - Josué Cassé
1 min.
L'Orange Vélodrome @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
betclic
1 3.80 N 3.90 2 1.78 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Les images du Vélodrome en pleine tempête donnent une idée de l’intensité exceptionnelle de l’orage qui s’est abattu sur Marseille ce dimanche soir. Le stade, vide à cause du report du match, a été balayé par des rafales de vent et de fortes pluies, créant des scènes spectaculaires et rappelant l’importance de la décision préfectorale.

La suite après cette publicité
Josué Cassé
Compliqué en effet ⛈️ #OMPSG
Voir sur X

Les caméras de notre correspondant Josué Cassé ont capté des torrents d’eau s’écoulant dans les gradins et sur les abords du stade, tandis que le ciel se déchirait par intermittence sous les éclairs. Ces images impressionnantes confirment la gravité des conditions météorologiques et illustrent pourquoi la sécurité du public et des joueurs a primé sur le déroulement du Classique. Peu après 20 heures, la pluie s’est arrêtée, mais avec encore quelques éclairs dans le ciel marseillais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier