Report de OM-PSG : les images spectaculaires du Vélodrome en pleine tempête

Les images du Vélodrome en pleine tempête donnent une idée de l’intensité exceptionnelle de l’orage qui s’est abattu sur Marseille ce dimanche soir. Le stade, vide à cause du report du match, a été balayé par des rafales de vent et de fortes pluies, créant des scènes spectaculaires et rappelant l’importance de la décision préfectorale.

Les caméras de notre correspondant Josué Cassé ont capté des torrents d’eau s’écoulant dans les gradins et sur les abords du stade, tandis que le ciel se déchirait par intermittence sous les éclairs. Ces images impressionnantes confirment la gravité des conditions météorologiques et illustrent pourquoi la sécurité du public et des joueurs a primé sur le déroulement du Classique. Peu après 20 heures, la pluie s’est arrêtée, mais avec encore quelques éclairs dans le ciel marseillais.