Ligue 1 : récit d’une journée polémique après le report du choc OM-PSG !

Il faudra donc patienter encore quelques heures… Programmée ce dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1, la plus grande affiche du championnat de France opposant l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain a finalement été reportée à lundi (20h). Une décision émanant de la préfecture des Bouches‑du‑Rhône et de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir. Supporters, observateurs, journalistes… toutes les parties ont logiquement commenté ce choix pour le moins inédit.

Un risque météo majeur dès le matin

Pourtant, dès les premières heures de la journée, les bulletins météo annonçaient, eux, des pluies diluviennes, des orages violents et un fort risque d’inondations localisées sur Marseille et ses alentours. Des cumuls de pluie pouvant atteindre jusqu’à 120 mm étaient attendus, notamment en début de soirée — soit en pleine période du match. Les autorités ont alors rapidement estimé que la tenue de la rencontre, dans ces conditions, représentait un danger pour les joueurs, le personnel encadrant, mais surtout pour les dizaines de milliers de supporters attendus autour et dans l’enceinte du Vélodrome.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 +7 4 0 0 10 3 8 Marseille 6 4 +5 2 0 2 9 4

C’est en milieu d’après-midi que le préfet Georges‑François Leclerc a donc finalement officialisé la décision : le match est reporté au lendemain, lundi 22 septembre à 20h. La LFP a confirmé la nouvelle dans la foulée, en s’appuyant sur le règlement de la compétition (article 548), qui prévoit ce type de reprogrammation en cas d’intempéries majeures. « Le match est reporté, car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé », pouvait-on ainsi lire. Un choix provoquant dans la foulée quelques tensions internes entre les deux clubs.

Réactions et ajustements logistiques

En effet, si le PSG voulait que le match se déroule ce lundi à 15h ou 17h, afin de se rendre à Paris ensuite pour la cérémonie, l’OM poussait de son côté pour l’application du règlement. Et c’est bien ce chemin que les instances ont décidé d’emprunter. Questionné il y a quelques heures désormais, Georges‑François Leclerc justifiait d’ailleurs sa position. «Ce qui a motivé la décision, c’est le principe de la sagesse. Je veux dire par là que lorsqu’il y a des orages méditerranéens, des orages très violents, lorsqu’il y a des risques de crus méditerranéens, de cru éclair, notamment dans une ville comme Marseille, qui est une ville que vous connaissez, qui a des déclivités, avec des possibilités ou des risques de rues seulement urbains, la principale recommandation que nous donnons que je donne à mes concitoyens est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture».

Et d’ajouter : «le règlement de la Ligue de football infère que le match se jouera 24 heures après. Et donc lorsque j’ai pris ma décision, c’est le bon sens qui a gouverné, c’est que je préfère que 60 000 personnes voient 24 heures après le match dans des bonnes conditions plutôt que dans de mauvaises conditions, voire des conditions incohérentes et dangereuses. Je peux vous dire qu’ils n’étaient pas enchantés, mais ils ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se tienne ce soir, mais compte tenu des informations que je leur ai données, et ils ont accepté cette décision. De toute manière, ils n’avaient pas le choix puisque j’ai pris un arrêté annulant le match. Mais ils ont été très corrects sur la forme, je vous prie de le croire». Un report qui a, quoi qu’il en soit, entraîné de nombreux ajustements logistiques.

Un contexte particulier pour une affiche attendue

Déjà présent à Marseille, le PSG a ainsi choisi de rentrer dans la capitale en milieu d’après-midi, avant de revenir lundi matin pour la rencontre. L’OM, de son côté, a dû adapter sa préparation et retarder un stage prévu à Rome mardi. Côté supporters, la frustration était également palpable. De nombreux fans s’étaient déplacés parfois de loin pour assister à cette affiche. Pour autant et malgré la déception, la majorité des supporters que nous avons questionné sur place ont, eux, salué une décision jugée «responsable», compte tenu des risques météo. Une chose est sûre, ce report survient dans un calendrier déjà chargé pour les deux équipes, et pose un dilemme particulier pour certains membres du club de la capitale, également attendus à la cérémonie du Ballon d’Or.

Pour certains, il faudra en effet faire un choix entre représentation individuelle et présence collective sur le terrain du Vélodrome. En attendant, Marseille et Paris s’affronteront donc lundi à 20h, dans une atmosphère peut-être encore plus électrique après 24 heures d’attente. Ce dimanche soir, le ciel marseillais a lui, quoi qu’il en soit, donné raison à la décision prise en concertation entre la préfecture des Bouches‑du‑Rhône et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Et pour cause. Si la pluie a désormais cessé, un violent épisode orageux aura, avant cela marqué la soirée phocéenne. Rendez-vous d’ici quelques heures où le Vélodrome, s’il ne subit pas de dégâts liés aux intempéries, devrait pouvoir accueillir les supporters dans de meilleures conditions et sous un ciel plus clément.

