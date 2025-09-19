FC Barcelone : Marcus Rashford a marqué les esprits

On attendait la première grosse prestation de Marcus Rashford de pied ferme. Elle a eu lieu au meilleur des moments : en Angleterre pour un match de Ligue des Champions. Titularisé sur le flanc gauche de l’attaque en l’absence de Lamine Yamal (Raphinha aligné à droite de l’attaque), l’Anglais prêté par Machester United (avec option d’achat) a fait très mal à Newcastle. D’abord en ouvrant le score juste avant l’heure de jeu, reprenant de la tête un centre clinique de Jules Koundé, puis, moins de dix minutes plus tard, en envoyant une frappe limpide sous la barre de Nick Pope.

La suite après cette publicité

C’est depuis le banc qu’il a observé fébrilement les dernières minutes de la rencontre, quand les Magpies ont espéré une égalisation après la réduction de l’écart d’Anthony Gordon. Le Barça a tenu et entame cette Ligue des Champions avec une victoire à St James’Park (2-1), rien que cela, et Rashford a marqué les esprits. Notre rédaction lui a attribué un 7, faisant de lui l’homme du match et un joueur sur lequel il faudra compter pour la suite de la saison, et pourquoi pas sur les suivantes. «Autant que possible. Nous verrons», assurait-il après sa prestation du soir.

La suite après cette publicité

Flick à propos de Rashford : «Pour moi, c’est un joueur exceptionnel»

«C’était un excellent match et je suis très content. Sur la tête, j’ai d’abord attaqué l’espace et me suis concentré sur le contact pour conclure. Sur la deuxième, la technique était meilleure. Il faut oser, poursuivait le héros du soir. Je dois me concentrer sur mon travail et essayer d’aider l’équipe de toutes les manières possibles». Pas vraiment dépaysé par l’ambiance du nord de l’Angleterre, il a su faire parler la poudre après que son équipe a fait le dos durant les 20 premières minutes quand la pression fut maximale. Il méritait bien son accolade avec Flick à sa sortie du terrain.

«Pour moi, c’est un joueur exceptionnel, validait l’Allemand après la rencontre. L’équipe l’aide beaucoup. Nous avons beaucoup contrôlé le match avec Pedri et Frenkie de Jong, ce n’est pas facile de nous presser. Cela permet à l’attaquant de trouver les bons espaces derrière la dernière ligne adverse et devant.» Titulariser Rashford à Newcastle, malgré le contexte fut un choix payant. «Il possède cette force qu’il peut exploiter. Sa vitesse, sa maîtrise du ballon et sa finition ont été incroyables», rejouait le technicien particulièrement heureux de pouvoir travailler avec l’attaquant.

La suite après cette publicité

Rashford : «C’est tellement rafraîchissant de jouer avec ces joueurs»

«C’est une nouvelle façon de jouer au football, mais j’apprécie tout cela et je pense que cela fait de moi un meilleur joueur. Je suis à 100 % enthousiaste et très motivé. Hansi Flick est un entraîneur et un manager de haut niveau. Nous voulons gagner la Ligue des Champions» ambitionne-t-il, déterminé à jouer un grand rôle cette saison malgré la concurrence et le retard accumulé ces derniers mois. «C’est pour ça que je suis ici : aider l’équipe à gagner, mais aussi essayer de progresser et de donner le meilleur de moi-même.»

Ses deux premiers buts sous les couleurs blaugranas arrivent à point nommé, alors que Lamine Yamal n’est encore de retour. «C’est une expérience incroyable. J’ai toujours été un grand admirateur de Barcelone, c’est un football incroyable avec des joueurs exceptionnels. Je suis très motivé et déterminé. La qualité de notre équipe me passionne. C’est tellement rafraîchissant de jouer avec ces joueurs», assure-t-il sur TNT Sports. Reste désormais à confirmer sur la durée et alors, il faudra compter sur ses talents. Le FC Barcelone n’attend que cela.