Newcastle - FC Barcelone : les notes du match

La première journée de Ligue des Champions se termine ce jeudi et nous offrait un choc entre Newcastle et le FC Barcelone. À domicile, les Magpies s’organisaient en 4-3-3 avec Nick Pope dans les buts derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn et Tino Livramento. Sandro Tonali était positionné en sentinelle auprès de Bruno Guimarães et Joelinton. Devant, Anthony Gordon était accompagné par Anthony Elanga et Harvey Barnes. De son côté le FC Barcelone misait sur son 4-2-3-1 avec Joan Garcia comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Gerard Martin en défense. Pedri et Frenkie de Jong formaient le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski était soutenu par Raphinha, Fermin Lopez et Marcus Rashford.

Et très vite, Newcastle mettait en place un fort pressing qui déstabilisait le FC Barcelone. Malgré une première initiative manquée de Fermin Lopez (2e), c’est bien Newcastle qui se procurait une grosse possibilité avec un déboulé d’Anthony Elanga sur la droite. Le centre du Suédois vers le point de penalty arrivait sur Anthony Gordon qui manquait son geste en bonne position (5e). Derrière, Harvey Barnes passait dans le dos de la défense catalane, mais butait sur Joan Garcia avant d’être signalé hors-jeu (7e). L’ancien de Leicester frappait encore après avoir combiné avec Sandro Tonali, mais Joan Garcia s’interposait (9e). Si par la suite, le FC Barcelone tenait de plus en plus le ballon, cela n’empêchait pas Newcastle d’amener le danger comme sur cette reprise d’Harvey Barnes repoussée par le pied droit de Joan Garcia (24e).

Le show Marcus Rashford

Le FC Barcelone allait ensuite réagir avec une reprise de Raphinha qui ne trouvait pas le cadre (31e) puis un tir de Robert Lewandowski contré de justesse par Fabian Schär (35e). Marcus Rashford tentait également le tir, mais Fabian Schär était intraitable pour repousser (38e). Rien n’évoluait jusqu’à la pause et le score était de parité après 45 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, le match repartait sur un bon tempo. Après un centre de Kieran Trippier, Joelinton claquait un coup de casque qui passait à gauche du but (48e). Juste derrière, c’était Marcus Rashford qui lui répondait pour le Barça mais Fabian Schär laissait traîner sa tête (50e). Newcastle avait des bonnes possibilités à l’image de cette frappe de Sandro Tonali devant la surface, mais Joan Garcia était intraitable (54e).

Mais le FC Barcelone devait produire mieux et avait besoin d’un joueur en l’absence de Lamine Yamal pour ouvrir la voie. Et ce héros du soir était Marcus Rashford. En contre, Frenkie de Jong décalait Jules Koundé sur la droite qui centrait vers le point de penalty. Marcus Rashford surgissait alors pour conclure de la tête sur la gauche du but (1-0, 58e). Un but qui faisait très mal à Newcastle et Marcus Rashford allait enfoncer le con sur une erreur de relance de Dan Burn. Résistant à Sandro Tonali, l’Anglais allait conclure d’un missile qui heurtait la barre avant de terminer au fond des filets (2-0, 67e). Par la suite, Newcastle n’arrivait pas à répondre. Du moins, il fallait attendre la 90e minute pour qu’Anthony Gordon au point de penalty reprenne victorieusement un centre victorieux de Jacob Murphy venu de la droite (2-1, 90e). Tenant son avantage jusqu’au bout, le FC Barcelone s’impose 2-1 et démarre parfaitement sa compétition avant le prochain match le 1er octobre face au Paris Saint-Germain.

l’homme du match : Rashford (7) : l’ancien joueur de Manchester United, habitué des matches à St James Park, était attendu pour son retour en Angleterre. Très vite, il a essayé de profiter des espaces pour faire parler sa vitesse. Il a réussi à se procurer quelques occasions dans ce registre en faisant preuve de maladresses techniques. Et quand il arrive à jaillir, il ne pardonne pas, comme sur sa tête très bien placée sur le centre de Koundé (57e). En confiance, il s’est offert un doublé d’un missile sous la barre de Pope (67e). Remplacé par Dani Olmo à la 81e.

Newcastle

- Pope (4) : très discret lors du premier acte malgré lui, le portier des Magpies a vu le coup franc de Raphinha s’envoler au-dessus de sa cage à la 39e minute et n’a eu à intervenir qu’à une seule reprise. Un début de match idéal pour Pope. Complètement battu sur le but de la tête de Marcus Rashford à la 58e, il n’a rien pu faire (0-1). Dix minutes plus tard, il s’est une nouvelle fois incliné sur une sublime frappe de Rashford, qui a terminé en pleine lucarne (2-0, 67e). Une deuxième mi-temps bien plus délicate pour lui.

- Livramento (3,5) : formé à Chelsea, le latéral anglais occupait le flanc gauche face à Raphinha, en l’absence de Lamine Yamal. Plutôt solide défensivement en première période, il s’est aussi projeté dans son couloir, sans pour autant réellement peser sur la défense du Barça. En seconde période, il a davantage subi les offensives catalanes. En retard sur le centre de Koundé qui amène l’ouverture du score, Livramento s’est progressivement éteint au fil des minutes.

- Burn (4,5) : doté d’une qualité de relance impressionnante pour un défenseur central, Burn a été très important dans la conservation du ballon. Il a tenté à plusieurs reprises de trouver la bonne passe en profondeur, à l’image de son ballon délivré dans le dos de la défense pour Elanga à la 28e minute. En toute fin de première mi-temps, Burn a réalisé un tacle glissé très appuyé sur Koundé, qui aurait pu coûter cher à Newcastle, mais l’arbitre a préféré sortir le jaune.

- Schär (4) : préféré à la recrue estivale Malick Thiaw, le défenseur axial suisse a été assez peu sollicité en première période. Il a plutôt bien muselé Lewandowski et a repoussé plusieurs centres de Koundé de la tête. Largement battu par Marcus Rashford au duel sur un superbe centre de Koundé à la 58e minute, Schär a vu la tête de l’international anglais finir au fond des filets. Le Suisse est sorti sur blessure et a été remplacé par l’Allemand Malick Thiaw à la 62e minute.

- Trippier (4) : connu pour sa qualité de frappe hors du commun, l’ancien latéral droit de l’Atlético de Madrid avait la lourde tâche de défendre sur Marcus Rashford, qu’il connaît très bien puisqu’il l’a affronté à de multiples reprises en Premier League. Il s’est jeté sur une frappe à bout portant de Raphinha et a permis à Newcastle d’éviter l’ouverture du score à la 35e minute. Il a été remplacé par Botman à la 76e minute de jeu. Un match moyen pour lui, qui n’a pas assez apporté offensivement.

- Tonali (5,5) : indispensable depuis son retour de suspension, l’ancien joueur du Milan AC a livré un duel constant avec Pedri. Comme à son habitude, Tonali s’est distingué par son abattage et sa présence sur le terrain, jouant un rôle complémentaire avec Guimarães. Sur un éclair de génie, il a surtout tenté une frappe lointaine et puissante, qui s’est finalement logée dans les gants de Joan Garcia. Il n’aura pas été mauvais, mais les trois milieux du Barça ont été injouables en seconde période. Il a failli égaliser à la toute dernière minute.

- Joelinton (4,5) : cadre du vestiaire de Newcastle depuis plusieurs années, l’international brésilien a été un peu moins visible que ses deux compères du milieu de terrain. Dès l’entame de la seconde période, à la 46e minute, il a failli lancer enfin la rencontre en tentant une tête décroisée sur corner, mais le ballon a finalement terminé hors cadre. Il est resté en dessous de son niveau habituel tout au long du match, peinant à se montrer. Il a été remplacé par Joe Willock à la 62e minute, cédant sa place à un joueur plus frais pour tenter de dynamiser le milieu.

- Guimarães (6) : très important pour poser le pied sur le cuir et assurer la conservation, Bruno Guimarães a évolué en pointe basse du milieu à trois des Magpies. Le capitaine de Newcastle s’est montré particulièrement intéressant dans le cœur du jeu, mettant en difficulté De Jong et Pedri lors des phases de possession anglaise. À la 45e minute, il a été victime d’une grosse faute de Martin, qui a ensuite été averti. Tout au long du match, Guimarães a beaucoup tenté sa chance, mais sans parvenir à marquer. Toutefois, sa prestation a été solide face à la pression constante du Barça.

- Elanga (6,5) : transféré cet été en provenance de Nottingham Forest, le Suédois de 23 ans est déjà devenu un titulaire indiscutable. Sur une superbe contre-attaque, Elanga a parfaitement lancé Barnes à la 23e minute, mais ce dernier a été stoppé par un excellent Joan Garcia. Probablement le joueur le plus remuant côté Newcastle, Elanga a multiplié les courses et les prises de balle pour mettre le Barça en difficulté, avant d’être remplacé par Jacob Murphy à la 63e minute, un choix surprenant d’Eddie Howe, mais qui a finalement payé puisque Murphy s’est offert une passe décisive sur un but de Gordon à la 90e.

- Barnes (3,5) : positionné sur l’aile gauche par Eddie Howe, il a eu la plus grosse occasion du début de match pour ouvrir le score à la 23e minute : Elanga lui a offert un centre parfait, mais Barnes est tombé sur un arrêt réflexe de Garcia. Tout au long du match, il n’a jamais réussi à dépasser Jules Koundé sur son couloir, tant le Français a été parfait en un contre un. Un match compliqué pour Barnes, notamment en seconde période. Il a été remplacé par Nick Woltemade, la recrue phare des Magpies, à la 62e minute, dans le cadre d’un quadruple changement.

- Gordon (5) : préféré à la recrue Woltemade malgré son prix astronomique de 75 millions d’euros, l’Anglais Gordon a été très actif dès le début de match, mettant en difficulté le jeune Cubarsi, comme lors de la faute qu’il a subie à la 19e minute. Habitué à évoluer sur l’aile gauche, il a semblé un peu perdu dans son placement entre les deux défenseurs centraux du Barça et est resté trop discret tout au long de la rencontre, rendant une copie quasiment blanche. Mais il a sauvé son match et a finalement relancé les siens à la 90e minute en inscrivant un but du pied droit sur un centre de Murphy.

FC Barcelone

- Garcia (6,5) : le jeune gardien espagnol a été sollicité très rapidement et il a montré pourquoi le Barça avait misé sur lui cet été. Mis sous pression à la relance au pied sans jamais paniquer, il a réalisé deux parades bluffantes face aux attaquants anglais (9e, 24e) en première période. Même son de cloche en seconde période où il a été vigilant sur ses interventions. Il ne peut rien faire sur le but de Gordon.

- Koundé (6) : titulaire sur le flanc droit de la défense, l’international français a eu beaucoup de travail ce jeudi soir. S’il a été appliqué balle au pied, il a d’abord eu du mal sur les premières contre-attaques éclairs des Magpies. Il est notamment en retard sur deux appels tranchants de Barnes en début de rencontre. Mais il est monté en puissance au fil du match. Offensivement, il est précieux et il a délivré un caviar du pied gauche pour l’ouverture du score de Rashford. Reste, qu’il a eu du mal à défendre en reculant comme sur la réduction de l’écart de Gordon.

- Araujo (5,5) : le défenseur central uruguayen a été plutôt solide dans ce match. Dans une rencontre où Newcastle a pressé haut, il n’a évidemment pas excellé dans la relance. Mais il a été à l’aise quand il fallait couvrir par la course et répondre présent dans les duels. Il a terminé la recontre avec des crampes mais a globalement été intéressant.

- Cubarsi (5,5) : le jeune défenseur espagnol a été très sollicité dans cette rencontre. Il s’en est bien sorti dans le premier acte, notamment avec des duels remportés et une capacité à anticiper les appels de ses adversaires. Une prestation sérieuse même s’il a eu du mal dans les airs. Remplacé par Christensen à la 69e après une blessure. L’ancien de Chelsea a fait le job.

- Martin (3) : le latéral gauche espagnol a commencé la rencontre difficilement, un peu dépassé par l’intensité mise par l’équipe anglaise. Il a été complètement chamboulé par la vitesse d’Elanga, qui lui a fait vivre un calvaire. Les espaces laissés dans son dos auraient pu coûter cher à son équipe. Remplacé par Eric Garcia à la 81e.

- Pedri (6) : dans le double pivot aligné par Hansi Flick, l’international espagnol a semblé bien moins épanoui. C’est sans doute parce qu’il est tombé face à une équipe anglaise en surnombre dans le cœur du jeu et capable de déclencher un pressing assez intense. Au fil du match, quand son équipe a mieux géré le ballon, il s’est illustré avec une belle maîtrise du ballon et a réussi à dégouter les adversaires sur chaque tentative de pressing.

- De Jong (6) : tout comme Pedri, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été malmené dans le cœur du jeu. Contrairement à d’habitude, il a eu du mal à gérer le tempo du match face à l’explosivité des adversaires. Avec le ballon, il a été timide et n’a pas su vraiment se projeter comme il sait si bien le faire. Mais il a eu le mérite d’être utile dans le jeu sans ballon en coupant souvent les lignes de passes. En fin de rencontre, si son équipe a relevé la tête, c’est surtout parce qu’il a été bien plus à l’aise.

- Raphinha (5,5) : l’ailier brésilien s’est rapidement illustré dans cette rencontre, mais ce n’est pas par le dribble. Il a distillé plusieurs très bons ballons du pied gauche avec des centres fuyants. Par la suite, il s’est peu à peu éteint dans ce match. Il a traversé la rencontre sans vraiment se montrer dangereux. Mais techniquement, il reste toujours très propre.

- Fermin Lopez (4) : titulaire dans un rôle de numéro 10 ce jeudi, l’international espagnol a été complètement transparent face à l’intensité anglaise. Trop discret, il n’a pas su épauler ses coéquipiers dans le cœur du jeu ni faire le lien avec les attaquants. On en attendait bien plus de sa part, surtout au vu de son talent. Trop discret pour un choc comme celui-ci. Remplacé par Marc Casado à la 90e+3.

- Lewandowski (4,5): l’attaquant polonais a été très mobile et a tenté de proposer dans le dos de la défense anglaise. S’il n’a pas eu non plus beaucoup d’espaces, il a eu le mérite de réussir à se démarquer pour offrir des solutions à ses coéquipiers. Un match finalement de sacrifice pour lui, et cela a pu être frustrant par moments. Remplacé par Ferran Torres à la 69e qui s’est tout de même illustré.