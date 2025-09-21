Le Barça rêve de s’offrir deux cadres du Bayern Munich

Après un mercato estival 2025 réussi, le FC Barcelone prépare déjà celui de l’été prochain, avec en ligne de mire un double très ambitieux au Bayern Munich : Harry Kane et Dayot Upamecano, révèle El Nacional.cat. En tête de liste figure l’attaquant anglais, toujours aussi prolifique à 32 ans, dont le profil plaît beaucoup à Hansi Flick qui l’imagine parfaitement dans son schéma avec un numéro 9 de référence. Pour environ 50 millions d’euros, Kane pourrait succéder à Robert Lewandowski à la fin de cet exercice, en apportant la même expérience et efficacité que le buteur polonais.

Le nom d’Upamecano, lui, intéresse aussi la direction barcelonaise en raison de sa situation contractuelle, le défenseur international français étant lié au club bavarois jusqu’en juin 2026. Réunir Kane et Upamecano dans une même opération suscite l’enthousiasme en interne, d’autant que le faible coût du défenseur permettrait d’équilibrer les finances. Conscients que ce 2-en-1 pourrait structurer l’effectif du Barça pour les années à venir, Deco et le président Joan Laporta sont prêts à tenter leur chance.