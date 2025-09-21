La sortie médiatique pleine d’orgueil de Florian Thauvin après sa nouvelle masterclass

C’était un derby du Nord particulièrement attendu. Par les fans forcément compte tenu de la rivalité, par les joueurs, les entraîneurs et par les médias, mais surtout par Florian Thauvin. On se rappelle tous de ce transfert avorté au LOSC en 2013, qui n’est toujours pas passé chez les fans des Dogues. Et à Bollaert samedi soir, les Sang-et-Or ont bien dominé leur rival avec une victoire nette et sans bavure sur le score de 3-0.

Une rencontre pendant laquelle Florian Thauvin a brillé. Le milieu offensif de 32 ans, buteur, a notamment été élu homme du match par notre rédaction, avec un joli 7,5/10. De quoi confirmer un début de saison très intéressant pour le champion du monde 2018, qui affiche deux buts au compteur après cinq journées, et qui avait déjà brillé face à Brest lors de la troisième rencontre de championnat par exemple. Après la rencontre, il a pris la parole.

Thauvin savoure

« Pour certains le meilleur âge c’est 28 ans, moi ma meilleure période c’est maintenant, j’ai mis beaucoup de choses en place au quotidien pour être performant », a-t-il d’abord indiqué devant les caméras de Ligue 1+. Puis, il a aussi pris la parole en zone mixte. « Ce que je ressens, c’est de la joie, de la fierté pour nos supporters, pour le club. Quand j’ai entendu que ça faisait trois ans que le club n’avait pas remporté le derby, je me suis dit qu’on ne pouvait pas laisser passer ce match. On est venu pour ça. On a réussi ce qu’on voulait faire, c’est une grande victoire collective », a indiqué l’ancien de l’OM.

« C’est un match rêvé. On marque trois buts sans en encaisser. On apprécie ce genre de moment. Ce sont des moments de communion avec les supporters. On ne forme qu’un. J’ai apprécié l’ambiance et passé une bonne soirée. J’ai ressenti une émotion particulièrement forte. Parce que je reviens dans mon pays, je suis très attaché à la France. Je savais que j’allais être attendu, notamment dans des matchs comme celui-là. On a répondu présent et j’ai répondu présent », a conclu le joueur, qui n’a pas voulu s’exprimer sur ce faux-transfert à Lille : « ne m’emmenez pas sur ce terrain (rires) ». Avec un Thauvin à ce niveau, Lens peut voir les choses en grand pour la suite.