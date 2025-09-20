Menu Rechercher
Lens - Lille: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
giroud
La 5ème journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec le derby du Nord. Lens reçoit au Stade Bollaert-Delelis Lille à 21h05. Les Sang et Or s’organisent en 3-4-3 avec Risser aux cages. La défense est composée de Gradit, Baidoo et Sarr. Aguilar, Sangaré, Thomasson et Udol occupent l’entrejeu lensois. Fofana sera épaulé en attaque par Saïd et Thauvin.

Du côté de Lille, on retrouve Özer dans les buts. Mandi, Ngoy, Mbemba et Perraud forment la défense lilloise. Le duo Bentaleb et Bouaddi sont au milieu de terrain. Fernandez-Pardo, Haraldsson et Correia vont animer l’attaque lilloise aux côtés de Giroud.

Les compositions:

Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Fofana, Saïd

Lille : Özer - Mandi, Ngoy, Mbemba, Perraud - Bentaleb, Bouaddi - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud

