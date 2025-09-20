Barça : Deco confirme la future prolongation de Frenkie de Jong

Dans une interview accordée au média brésilien Lance, Deco est revenu sur le mercato estival du FC Barcelone récemment clôturé ainsi que sur les ambitions du club pour la saison à venir. Il s’est montré confiant quant à la direction prise par l’équipe, malgré un contexte de forte concurrence en Europe.

Parmi les dossiers prioritaires évoqués, Deco a affiché son optimisme concernant la prolongation de contrat de Frenkie de Jong, actuellement lié au club catalan jusqu’en 2026 : « Nous sommes en discussion. Je pense que nous allons parvenir à un accord. C’est un joueur important pour nous. Il est heureux à Barcelone, et nous le sommes aussi avec lui. Je ne pense donc pas qu’il y aura de problème », a-t-il assuré.