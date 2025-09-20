Liga : réduit à 9, Girona sombre encore contre Levante

À l’image de Brest, 19e de Ligue 1, Girona semble avoir été abandonné par sa grâce d’il y a un an. Pour leur cinquième match de la saison en Liga, les Catalans ont une nouvelle fois sombré face à Levante (0-4). Le bilan est préoccupant : 4 défaites, 1 match nul, et une place de lanterne rouge. L’expulsion d’Axel Witsel avait déjà compliqué les choses à la demi-heure de jeu, puisque la sensation du début de saison, Etta Eyong, ouvrait le score à peine un quart d’heure plus tard (43e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Red Star 13 6 +7 4 1 1 11 4 2 Troyes 13 6 +6 4 1 1 11 5 3 ASSE 11 5 +6 3 2 0 11 5 4 Pau 11 6 +4 3 2 1 10 6 5 Amiens 9 6 +4 2 3 1 9 5 6 Clermont 9 6 +1 2 3 1 6 5 7 Montpellier 8 6 +1 2 2 2 6 5 8 Annecy 8 6 0 2 2 2 7 7 9 Reims 8 5 0 2 2 1 5 5 10 Nancy 8 6 -1 2 2 2 6 7 11 Rodez 8 6 -3 2 2 2 3 6 12 Laval 7 6 -2 1 4 1 7 9 13 Guingamp 7 6 -5 2 1 3 9 14 14 Dunkerque 6 6 -1 1 3 2 9 10 15 Le Mans 5 6 -2 1 2 3 7 9 16 Grenoble 5 6 -3 1 2 3 6 9 17 Boulogne 3 6 -6 1 0 5 2 8 18 Bastia 2 6 -6 0 2 4 2 8 Voir le classement complet

Prêté par Manchester City, le jeune défenseur brésilien Vitor Reis a lui aussi vu rouge, quarante secondes après la reprise de la seconde période pour un pied trop haut et non maîtrisé. Carlos Alvarez a enfoncé le clou sur le coup franc suivant, Ivan Romero a inscrit son troisième but de la saison en renard des surfaces (70e), et l’ex-Lensois Goduine Koyalipou a marqué après son entrée en jeu (90e). Ounahi est sorti en fin de match, tandis que Thomas Lemar est toujours blessé et n’a pas joué. Levante est 13e de Liga, Girona est dernier.