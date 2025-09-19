PSG : la grosse tentation de Luis Enrique

Luis Enrique, ce sont les autres qui en parlent le mieux. En juin dernier, après la victoire du PSG en Ligue des Champions, Pep Guardiola avait encensé son compatriote espagnol. «Il a fait une belle performance. Tous les amis de Luis sont très heureux. Il le mérite et c’est un entraîneur fantastique. Il m’a donné une impression de puissance. Il a dû éliminer Liverpool et Arsenal. Cela s’est vu en finale. Tout le monde est arrivé en bonne forme, sans blessure et en pleine forme. Nous sommes très heureux et nous devons le féliciter.» Cette semaine, c’était au tour d’Ivan Juric de dire tout le bien qu’il pense de l’Asturien.

Opposé aux Franciliens lors de la première journée de la Ligue des Champions (4-0 pour le PSG), le coach de l’Atalanta a couvert d’éloges son homologue parisien de 55 ans. «Luis Enrique est un excellent entraîneur. L’année dernière, il a proposé un style de football différent que j’ai beaucoup apprécié. C’est un grand innovateur.» Des déclarations comme celles-ci, il y en a eu beaucoup ces derniers mois. La presse s’est aussi inclinée devant le technicien ibérique, notamment de l’autre côté des Pyrénées où son PSG a impressionné. En Catalogne, on est très fier de l’ancien de la maison.

Lucho «rêve» de retrouver le Barça

Un technicien que beaucoup aimeraient revoir à Barcelone dans un futur plus ou moins proche. Cela a déjà été évoqué à quelques reprises par le passé. Ce vendredi, Sport remet le sujet sur la table et lâche quelques petites indiscrétions. Ainsi, le média catalan explique que Luis Enrique, qui est parfaitement au courant de la situation du Barça qui va entrer dans une année électorale, rêve toujours de retrouver un jour le FCB. Sport précise qu’il a indiqué à plusieurs reprises auprès de son entourage qu’il serait ravi de retrouver le Barça. Ce sera le cas le 1er octobre prochain puisque le Barça accueillera le PSG en Ligue des Champions.

Un club où Lucho se sent respecté, écouté et apprécié. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Paris, le coach espagnol, qui a pour habitude de respecter ses engagements, est la grosse tentation du FCB. Là-bas, certains envisagent sérieusement de tenter de le convaincre de revenir l’été prochain ou après la fin de son bail dans la capitale française. Luis Enrique, qui regrette de ne plus vivre à Barcelone, garde, lui, espoir de revenir un jour sur le banc blaugrana assure Sport. La publication pro-Barça a déjà commencé à lancer le choc entre les Culés et les champions d’Europe, qui se jouera sur le terrain comme en coulisses.