Ligue 1

PSG : la réponse en chanson de Luis Enrique sur le Ballon d’or

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG @Maxppp
Marseille PSG
Présent en conférence de presse, ce samedi, avant le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a logiquement été questionné sur le Ballon d’Or alors que la cérémonie se tiendra ce lundi 22 septembre.

🎶 Dembélé Ballon d'Or ? Luis Enrique préfère répondre en chanson...
Face aux journalistes, le technicien espagnol a finalement choisi de répondre en chanson. « J’ai une chanson dans la tête : et Ousmane Ballon d’or, Ousmane ballon d’or… » Le message est clair…

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
PSG
Luis Enrique

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
