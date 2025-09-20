Ligue 1
PSG : la réponse en chanson de Luis Enrique sur le Ballon d’or
1 min.
@Maxppp
Présent en conférence de presse, ce samedi, avant le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a logiquement été questionné sur le Ballon d’Or alors que la cérémonie se tiendra ce lundi 22 septembre.
La suite après cette publicité
RMC Sport @RMCsport – 14:02 Voir sur X
Face aux journalistes, le technicien espagnol a finalement choisi de répondre en chanson. « J’ai une chanson dans la tête : et Ousmane Ballon d’or, Ousmane ballon d’or… » Le message est clair…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer