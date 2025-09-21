PL : Newcastle accroche Bournemouth, Aston Villa frustré par Sunderland

La 5e journée de Premier League continuait ce dimanche et Bournemouth voulait poursuivre son excellent début de saison après 3 victoires d’affilée. Les Cherries recevaient Newcastle (13e) qui avait connu un retard à l’allumage. Cependant, les deux équipes auront bataillé longtemps sans parvenir à se départager et se quittent sur un match nul 0-0. Bournemouth grimpe à la troisième place.

Dans le même temps, Aston Villa voulait rebondir. Dix-neuvième et relégable, l’équipe d’Unai Emery affrontait Sunderland (8e) avec la volonté de remporter leur premier match de la saison. Les Black Cats étaient réduits à 10 après l’exclusion de Reinildo (33e). Juste après, Matty Cash délivrait les Villans (1-0, 67e) mais Sunderland revenait grâce à Wilson Isidor bien servi par Granit Xhaka (1-1, 76e). Sunderland est septième quand Aston Villa se retrouve dix-huitième.