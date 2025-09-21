Menu Rechercher
Report de OM-PSG : le choc du Top 14 maintenu à 65 km de Marseille

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Mayol @Maxppp
Marseille PSG
Le choc de Top 14 entre Toulon et La Rochelle aura bien lieu ce dimanche soir au stade Mayol, malgré la vigilance orange émise par Météo France dans le Var. Alors que la rencontre entre l’OM et le PSG a été repoussée à lundi en raison des risques d’orages dans les Bouches-du-Rhône, les autorités varoises, en concertation avec la Ligue Nationale de Rugby et le RCT, ont jugé les conditions météo suffisamment favorables pour maintenir la rencontre : «Le classico du rugby maintenu. Un point de situation a été réalisé à 15h entre la Préfecture du Var, la Ligue Nationale de Rugby et le Rugby Club Toulonnais. À l’issue de celui-ci et après avoir recueilli les dernières informations des prévisionnistes, il a été décidé que le match serait bien maintenu. Malgré quelques passages pluvieux annoncés, les prévisions sur Toulon restent rassurantes», a annoncé le RCT sur ses réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le club toulonnais précise qu’un point de situation a été effectué en milieu d’après-midi avec la préfecture. Si quelques pluies restent attendues, les prévisions sont jugées rassurantes. Seule modification prévue : la Fan Zone d’avant-match ne sera pas ouverte au public. Voilà qui ne devrait pas plaire aux Parisiens.

Pub. le - MAJ le
