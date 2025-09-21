Menu Rechercher
Commenter 2
Bundesliga

BL : l’Eintracht Francfort s’incline contre l’Union Berlin dans un match fou

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Taiwo Awoniyi buteur face à Stuttgart @Maxppp
Francfort 3-4 Union Berlin

Un match fou ce dimanche en Bundesliga. Sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, l’Union Berlin s’est imposé dans une rencontre à sept buts. Le club de la capitale a ouvert le score grâce à Ansah, bien servi par Andrej Ilic (0-1, 9e). L’ancien du LOSC a continué son spectacle en adressant une deuxième passe décisive à Oliver Burke (0-2, 32e). Juste avant la pause, Nathaniel Brown a réduit la marque (1-2, 45+1e) mais cela n’aura pas suffi pour calmer la furia berlinoise.

La suite après cette publicité

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 12 4 +15 4 0 0 18 3
2 Logo Dortmund Dortmund 10 4 +6 3 1 0 9 3
3 Logo Leipzig Leipzig 9 4 -1 3 0 1 6 7
4 Logo Cologne Cologne 7 4 +2 2 1 1 9 7
5 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 4 +1 2 1 1 7 6
6 Logo Francfort Francfort 6 4 +2 2 0 2 11 9
7 Logo Fribourg Fribourg 6 4 0 2 0 2 8 8
8 Logo Stuttgart Stuttgart 6 4 0 2 0 2 5 5
9 Logo Hoffenheim Hoffenheim 6 4 -2 2 0 2 8 10
10 Logo Union Berlin Union Berlin 6 4 -3 2 0 2 8 11
11 Logo Leverkusen Leverkusen 5 4 +1 1 2 1 8 7
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 4 +1 1 2 1 7 6
13 Logo Mayence Mayence 4 4 +1 1 1 2 5 4
14 Logo Brême Brême 4 4 -2 1 1 2 8 10
15 Logo Hambourg Hambourg 4 4 -6 1 1 2 2 8
16 Logo Augsbourg Augsbourg 3 4 -3 1 0 3 7 10
17 Logo M'gladbach M'gladbach 2 4 -5 0 2 2 1 6
18 Logo Heidenheim Heidenheim 0 4 -7 0 0 4 2 9
Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, Oliver Burke a permis à l’Union de prendre le large avec un triplé sur deux nouvelles passes décisives d’Ilic (53e, 56e). Les réductions de l’écart d’Uzun (2-4, 80e) puis Burkardt sur penalty (3-4, 87e) n’auront pas suffi pour arracher la victoire à l’Union Berlin qui se donne de l’air après un début de saison mitigé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Union Berlin
Francfort

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo Union Berlin
Francfort Logo Eintracht Francfort
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier