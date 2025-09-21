BL : l’Eintracht Francfort s’incline contre l’Union Berlin dans un match fou

Un match fou ce dimanche en Bundesliga. Sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, l’Union Berlin s’est imposé dans une rencontre à sept buts. Le club de la capitale a ouvert le score grâce à Ansah, bien servi par Andrej Ilic (0-1, 9e). L’ancien du LOSC a continué son spectacle en adressant une deuxième passe décisive à Oliver Burke (0-2, 32e). Juste avant la pause, Nathaniel Brown a réduit la marque (1-2, 45+1e) mais cela n’aura pas suffi pour calmer la furia berlinoise.

Au retour des vestiaires, Oliver Burke a permis à l’Union de prendre le large avec un triplé sur deux nouvelles passes décisives d’Ilic (53e, 56e). Les réductions de l’écart d’Uzun (2-4, 80e) puis Burkardt sur penalty (3-4, 87e) n’auront pas suffi pour arracher la victoire à l’Union Berlin qui se donne de l’air après un début de saison mitigé.