BL : l’Eintracht Francfort s’incline contre l’Union Berlin dans un match fou
Un match fou ce dimanche en Bundesliga. Sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, l’Union Berlin s’est imposé dans une rencontre à sept buts. Le club de la capitale a ouvert le score grâce à Ansah, bien servi par Andrej Ilic (0-1, 9e). L’ancien du LOSC a continué son spectacle en adressant une deuxième passe décisive à Oliver Burke (0-2, 32e). Juste avant la pause, Nathaniel Brown a réduit la marque (1-2, 45+1e) mais cela n’aura pas suffi pour calmer la furia berlinoise.
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|12
|4
|+15
|4
|0
|0
|18
|3
|2
|Dortmund
|10
|4
|+6
|3
|1
|0
|9
|3
|3
|Leipzig
|9
|4
|-1
|3
|0
|1
|6
|7
|4
|Cologne
|7
|4
|+2
|2
|1
|1
|9
|7
|5
|Sankt Pauli
|7
|4
|+1
|2
|1
|1
|7
|6
|6
|Francfort
|6
|4
|+2
|2
|0
|2
|11
|9
|7
|Fribourg
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|8
|8
|8
|Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|5
|5
|9
|Hoffenheim
|6
|4
|-2
|2
|0
|2
|8
|10
|10
|Union Berlin
|6
|4
|-3
|2
|0
|2
|8
|11
|11
|Leverkusen
|5
|4
|+1
|1
|2
|1
|8
|7
|12
|Wolfsbourg
|5
|4
|+1
|1
|2
|1
|7
|6
|13
|Mayence
|4
|4
|+1
|1
|1
|2
|5
|4
|14
|Brême
|4
|4
|-2
|1
|1
|2
|8
|10
|15
|Hambourg
|4
|4
|-6
|1
|1
|2
|2
|8
|16
|Augsbourg
|3
|4
|-3
|1
|0
|3
|7
|10
|17
|M'gladbach
|2
|4
|-5
|0
|2
|2
|1
|6
|18
|Heidenheim
|0
|4
|-7
|0
|0
|4
|2
|9
Au retour des vestiaires, Oliver Burke a permis à l’Union de prendre le large avec un triplé sur deux nouvelles passes décisives d’Ilic (53e, 56e). Les réductions de l’écart d’Uzun (2-4, 80e) puis Burkardt sur penalty (3-4, 87e) n’auront pas suffi pour arracher la victoire à l’Union Berlin qui se donne de l’air après un début de saison mitigé.
