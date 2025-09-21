Serie A : l’Atalanta Bergame domine le Torino, Parme accroche le Cremonese

Ce dimanche, l’Atalanta Bergame recevait le Torino pour le compte de la 4e journée de Serie A. Une rencontre importante pour les Bergamasques qui pouvaient provisoirement grimper à la 5e place en cas de succès. Mission accomplie pour les hommes d’Ivan Juric qui ont fait la différence juste avant la mi-temps.

Auteur de l’ouverture du score (1-0, 30e), Nikola Krstovic s’est offert le doublé juste avant la pause (3-0, 38e) juste après le but du break signé Sulemana (2-0, 34e). Dans le même temps, le Cremonese et Parme se sont quittés bons amis (0-0).