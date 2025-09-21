Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : l’Atalanta Bergame domine le Torino, Parme accroche le Cremonese

Par Chemssdine Belgacem
Ademola Lookman @Maxppp
terminé - 15:00 Torino 0 Atalanta 3
terminé - 15:00 Cremonese 0 Parme 0

Ce dimanche, l’Atalanta Bergame recevait le Torino pour le compte de la 4e journée de Serie A. Une rencontre importante pour les Bergamasques qui pouvaient provisoirement grimper à la 5e place en cas de succès. Mission accomplie pour les hommes d’Ivan Juric qui ont fait la différence juste avant la mi-temps.

La suite après cette publicité

Auteur de l’ouverture du score (1-0, 30e), Nikola Krstovic s’est offert le doublé juste avant la pause (3-0, 38e) juste après le but du break signé Sulemana (2-0, 34e). Dans le même temps, le Cremonese et Parme se sont quittés bons amis (0-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Cremonese
Torino

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Cremonese Logo Cremonese
Torino Logo Torino
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier