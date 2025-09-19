LdC : on sait enfin où se jouera Barça - PSG

Camp Nou ou Montjuïc ? Le Barça a tranché. Pour la réception du PSG lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, match qui aura lieu le 1er octobre (21h00), le club catalan élira encore domicile à Montjuïc. C’est le FC Barcelone qui l’a annoncé ce vendredi, alors que les travaux du nouveau Spotify Camp Nou s’éternisent.

«Le FC Barcelone annonce que le deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le mercredi 1er octobre, à 21h00, contre le Paris Saint-Germain, se jouera au stade olympique Lluís Companys. Le Club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois. Le FC Barcelone tient à remercier ses socios et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien tout au long d’un processus aussi complexe et passionnant que le retour au nouveau Spotify Camp Nou», indique le communiqué du club.