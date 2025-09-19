Liga : coup dur à 112 M€ pour le FC Barcelone

Comme chaque saison, LaLiga accorde une limite de masse salariale à chaque club de première et deuxième division. Encore une fois, le Real Madrid s’en sort très bien selon les données officielles relayées par la presse espagnole. La Casa Blanca a droit à un maximum de 761,226 M€ pour sa masse salariale, soit 6,336 M€ de plus que le montant autorisé la saison dernière (754,89 M€).

La suite après cette publicité

En revanche, le coup est rude pour le FC Barcelone. Le club catalan dispose tout de même d’une enveloppe de 351, 284 M€, mais cela représente une baisse de 112 M€ par rapport au montant accordé en 2024 (463 M€). À noter que le Séville FC est l’équipe ayant droit à la masse salariale la plus petite de Liga, avec seulement 22, 139 M€.